Shershah की सक्सेस से बढ़े Kiara Advani के भाव, Ram Charan स्टारर RC15 के मेकर्स का खुला रह गया मुंह !!

Has Kiara Advani hiked her remuneration for Ram Charan starrer RC 15 post Shershaah success: बॉलीवुड ब्यूटी कियारा आडवाणी (Kiara Advani) हिंदी ही नहीं, साउथ सिने दर्शकों के बीच भी जाना-माना नाम है। अदाकारा ने टॉलीवुड प्रिंस महेश बाबू (Mahesh Babu) स्टारर फिल्म भारत एने नेनु के साथ टॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म में महेश बाबू और कियारा आडवाणी की जोड़ी ने फैंस का दिल जीत लिया। अब अदाकारा दोबारा साउथ के दर्शकों को दीवाना बनाने की तैयारी में है। अदाकारा कियारा आडवाणी जल्दी ही आरआरआर स्टार राम चरण की अगली फिल्म में नजर आएंगी। इस फिल्म को रोबोट और 2.0 फेम साउथ के नामी निर्देशक शंकर (Shankar) बनाने वाले हैं। सुपरस्टार राम चरण की इस फिल्म में कियारा आडवाणी की एंट्री का मेगा ऐलान फिल्म निर्देशक ने बीते दिनों ही धमाकेदार अंदाज में किया था। जिसके बाद ऑन स्क्रीन राम चरण और कियारा आडवाणी को एक साथ देखने के लिए लोग बेकरार हैं।

अब इस बीच कियारा आडवाणी को लेकर एक दिलचस्प जानकारी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अदाकारा ने अपनी हालिया रिलीज फिल्म शेरशाह की बंपर सक्सेस के बाद राम चरण स्टारर अपनी अगली फिल्म के लिए मेहनताने में बढ़ोतरी कर दी है। कथित रुप से इससे पहले एक्ट्रेस प्रति फिल्म 3.5 से 4 करोड़ रुपये चार्ज कर रही थी। कियारा आडवाणी ने राम चरण स्टारर इस फिल्म के लिए मेकर्स ने 4 करोड़ रुपये की डिमांड की थी। जिसे मेकर्स ने पूरा कर दिया था।

अब सुनने में आ रहा है कि अदाकारा ने शंकर के निर्देशन में बन रही इस मेगा बजट फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपये की डिमांड कर दी है। इस फिल्म को साउथ फिल्मों के नामी निर्माता दिल राजू बैंकरोल कर रहे हैं। कियारा आडवाणी की इस नई डिमांड को क्या मेकर्स पूरा करेंगे? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। कियारा आडवाणी और राम चरण स्टारर निर्देशक शंकर की ये फिल्म पैन इंडिया स्तर पर रिलीज होगी। फिल्म को हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु भाषा में भी बनाए जाने की तैयारी है। इससे पहले एक्ट्रेस इन दिनों अपने रयूमर्ड बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म शेरशाह को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं।