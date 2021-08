तो क्या Salman Khan ने कर दी Chiranjeevi से 'कमिटमेंट'? Lucifer रीमेक से होगी सॉलिड Tollywood एंट्री !!

Has Salman Khan gave his dates to Chiranjeevi for Lucifer Remake Godfather: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के टॉलीवुड डेब्यू को लेकर इन दिनों खबरों का बाजार तेज गर्म है। बीते दिन ही रिपोर्ट्स सामने आईं थी कि बॉलीवुड सुपरस्टार टॉलीवुड के मेगा स्टार चिंरजीवी (Chiranjeevi) की अपकमिंग फिल्म के साथ साउथ सिने इंडस्ट्री में कदम रखने के बारे में विचार कर रहे हैं। सुनने में आया था कि चिरंजीवी की अगली फिल्म में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान नजर आने वाले हैं। ये सुपरहिट मलयालम फिल्म लुसिफर (Lucifer) की तेलुगु रीमेक है। जिसका नाम गॉडफादर (Godfather) रखा गया है। अभी इस बारे में रिपोर्ट्स आई ही थी कि अब एक और खबर सलमान खान के फैंस के बीच हलचल मचा रही है। Also Read - Top 5 South Gossips of the Week: Salman Khan करेंगे टॉलीवुड डेब्यू? तो Nayanthara ने कंफर्म की इंगेजमेंट न्यूज !!

सामने आई ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने न सिर्फ इस फिल्म के लिए हामी भरी है। बल्कि साथ ही चिरंजीवी स्टारर फिल्म गॉडफादर के लिए अपनी डेट्स भी दे दी है। इस फिल्म की शूटिंग जल्दी ही शुरू की जाएगी। रिपोर्ट्स की मानें तो इस मेगा कॉलेबोरेशन का ऐलान फिल्म निर्माता जल्दी ही करने वाले हैं। फिल्म में सलमान खान एक कैमियो रोल में नजर आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो साउथ सिनेमा में सलमान खान की एंट्री धमाकेदार अंदाज में होगी।

सलमान खान-चिरंजीवी के फैंस की लगेगी लॉटरी

बता दें कि मेगा स्टार चिरंजीवी (Chiranjeevi) साउथ सिनेमा के लीडिंग स्टार हैं। वो सालों से दर्शकों को एंटरटेन करते आ रहे हैं। उन्हें साउथ सिनेमा के सीनियर एक्टर्स की लिस्ट में नंबर 1 पोजिशन पर माना जाता है। चिरंजीवी और सलमान खान (Salman Khan) एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं। ऐसे में ये जोड़ी देखना दर्शकों के लिए खासा दिलचस्प होगा। फिलहाल चिरंजीवी अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म आचार्य को पूरा करने में जुटे हैं। इस फिल्म में उनका बेटा और साउथ सुपरस्टार राम चरण भी अहम किरदार में नजर आने वाला है। तो क्या आप सलमान खान और चिरंजीवी की इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। Also Read - शादी से पहले किसी और के साथ लिवइन रिलेशनशिप में रह चुकी हैं बॉलीवुड की ये 7 एक्ट्रेस, लिस्ट में हैं कई बड़े नाम