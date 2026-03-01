विजय थलपति के बेटे ने पिता से तोड़ा नाता? तलाक की खबरों के बीच बेटे ने पिता को किया अनफॉलो, पत्नी के संगीन आरोपों से मचा हड़कंप

साउथ के सुपरस्टार और राजनेता थलपति विजय का परिवार इस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है. बेटे का कथित तौर पर अनफॉलो करना और पत्नी के गंभीर आरोप एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिसने सुपरस्टार के समर्थकों को चिंता में डाल दिया है.

साउथ सुपरस्टार थलपति विजय इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में हैं. दरअसल उनके परिवार में मची उथल-पुथल काफी सुर्खियों में बनी हुई है. जहां पत्नी संगीता के साथ तलाक की खबरों के बीच अब उनके बेटे जेसन संजय के एक सोशल मीडिया एक्शन ने इंटरनेट पर हलचल पैदा कर दी है.

बेटे जेसन संजय ने पिता को किया 'अनफॉलो'?

पत्नी के साथ तलाक की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर यह खबर भी आग की तरह फैली हुई है कि विजय के बेटे और फिल्म निर्माता जेसन संजय ने अपने पिता को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई हैं. फैंस के बीच इस पर मतभेद है. कुछ फैंस का कहना है कि यह कदम हालिया विवाद के बाद उठाया गया है. वहीं कुछ का तो यह भी मानना है कि जेसन ने कभी अपने पिता के आधिकारिक अकाउंट को फॉलो ही नहीं किया था.

पत्नी संगीता ने लगाए गंभीर आरोप

एएनआई (ANI) की रिपोर्ट के अनुसार, विजय की वाइफ संगीता सोरनलिंगम ने चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की है. उन्होंने इस याचिका में विजय पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी अवैध संबंध के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इसी वजह से परिवार में बढ़ती दूरियों की खबरें अब सार्वजनिक हो गई हैं।

तृषा कृष्णन के साथ जुड़ रहा है नाम

सोशल मीडिया पर फैंस और गॉसिप गलियारों में यह चर्चा तेज है कि विजय और अभिनेत्री तृषा कृष्णन एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि, इन दावों की भी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इसे फिलहाल एक अफवाह ही माना जा रहा है, लेकिन तलाक की खबरों ने इन अटकलों को हवा देने का काम किया है.

27 साल पुराने रिश्ते में दरार

विजय और संगीता की शादी की बात करें तो यह साल 1999 में हुई थी. जानकारी के लिए बता दें कि संगीता श्रीलंकाई तमिल मूल की हैं और यूके में पली-बढ़ी हैं. उनके पिता लंदन के एक बड़े बिजनेसमैन थे.

राजनीति में एंट्री और पर्सनल लाइफ का तनाव

विजय ने हाल ही में रणनीति के हाथ आजमाने के लिए अपनी पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) लॉन्च की है और इसी के साथ वे सक्रिय राजनीति में कदम रख चुके हैं. ऐसे समय में पर्सनल लाइफ में आए इस तूफान का उनके राजनीतिक करियर और सार्वजनिक छवि पर क्या असर पड़ेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more