ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • South Gossip
  • विजय थलपति के बेटे ने पिता से तोड़ा नाता? तलाक की खबरों के बीच बेटे ने पिता को किया अनफॉलो, पत्नी के...

विजय थलपति के बेटे ने पिता से तोड़ा नाता? तलाक की खबरों के बीच बेटे ने पिता को किया अनफॉलो, पत्नी के संगीन आरोपों से मचा हड़कंप

साउथ के सुपरस्टार और राजनेता थलपति विजय का परिवार इस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है. बेटे का कथित तौर पर अनफॉलो करना और पत्नी के गंभीर आरोप एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिसने सुपरस्टार के समर्थकों को चिंता में डाल दिया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 1, 2026 5:30 PM IST

विजय थलपति के बेटे ने पिता से तोड़ा नाता? तलाक की खबरों के बीच बेटे ने पिता को किया अनफॉलो, पत्नी के संगीन आरोपों से मचा हड़कंप
thalapati vijay

साउथ सुपरस्टार थलपति विजय इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में हैं. दरअसल उनके परिवार में मची उथल-पुथल काफी सुर्खियों में बनी हुई है. जहां पत्नी संगीता के साथ तलाक की खबरों के बीच अब उनके बेटे जेसन संजय के एक सोशल मीडिया एक्शन ने इंटरनेट पर हलचल पैदा कर दी है.

Also Read
कौन हैं संगीता? जो 27 साल बाद Vijay Thalapathy से लेने जा रहीं तलाक, एक्टर की लव स्टोरी का यूं हो रहा अंत!

बेटे जेसन संजय ने पिता को किया 'अनफॉलो'?

पत्नी के साथ तलाक की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर यह खबर भी आग की तरह फैली हुई है कि विजय के बेटे और फिल्म निर्माता जेसन संजय ने अपने पिता को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई हैं. फैंस के बीच इस पर मतभेद है. कुछ फैंस का कहना है कि यह कदम हालिया विवाद के बाद उठाया गया है. वहीं कुछ का तो यह भी मानना है कि जेसन ने कभी अपने पिता के आधिकारिक अकाउंट को फॉलो ही नहीं किया था.

पत्नी संगीता ने लगाए गंभीर आरोप

एएनआई (ANI) की रिपोर्ट के अनुसार, विजय की वाइफ संगीता सोरनलिंगम ने चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की है. उन्होंने इस याचिका में विजय पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी अवैध संबंध के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इसी वजह से परिवार में बढ़ती दूरियों की खबरें अब सार्वजनिक हो गई हैं।

Also Read
27 साल का रिश्ता खत्म? Vijay Thalapathy और Sangeetha के तलाक की तारीख तय! इस दिन होगी सुनवाई

तृषा कृष्णन के साथ जुड़ रहा है नाम

सोशल मीडिया पर फैंस और गॉसिप गलियारों में यह चर्चा तेज है कि विजय और अभिनेत्री तृषा कृष्णन एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि, इन दावों की भी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इसे फिलहाल एक अफवाह ही माना जा रहा है, लेकिन तलाक की खबरों ने इन अटकलों को हवा देने का काम किया है.

Also Read
Jana Nayagan की रिलीज पर क्यों मंडराए संकट के बादल? Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म के पोस्टपोन की ये है असली वजह

27 साल पुराने रिश्ते में दरार

विजय और संगीता की शादी की बात करें तो यह साल 1999 में हुई थी. जानकारी के लिए बता दें कि संगीता श्रीलंकाई तमिल मूल की हैं और यूके में पली-बढ़ी हैं. उनके पिता लंदन के एक बड़े बिजनेसमैन थे.

राजनीति में एंट्री और पर्सनल लाइफ का तनाव

विजय ने हाल ही में रणनीति के हाथ आजमाने के लिए अपनी पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) लॉन्च की है और इसी के साथ वे सक्रिय राजनीति में कदम रख चुके हैं. ऐसे समय में पर्सनल लाइफ में आए इस तूफान का उनके राजनीतिक करियर और सार्वजनिक छवि पर क्या असर पड़ेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Vijay Thalapathy Vijay Thalapathy Divorce Vijay Thalapathy Latest News