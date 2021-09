Prabhas के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करेंगी Hina Khan? हाथ लगी 200 करोड़ी फिल्म

Hina Khan to romance with Prabhas in Vrindavana: टीवी सीरियल अदाकारा हिना खान (Hina Khan) मनोरंजन जगत के लिए अनजान नाम नहीं है। अदाकारा ने सालों तक टीवी की दुनिया पर राज किया है। उन्होंने टीवी के सुपरहिट टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा का किरदार निभाकर फैंस का दिल जीत लिया था। इसके बाद एक्ट्रेस बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शोज का भी हिस्सा रहीं। इन शोज के दौरान लोगों को अदाकारा हिना खान की नई शख्सियत के बारे में जानने को मिला और इससे उनकी पॉपुलेरिटी सांतवे आसमान पर पहुंच गई। Also Read - What To Watch on This Weekend: इस वीकेंड घर बैठे देंखें Money Heist 5, Helmet और Black Widow जैसी 5 शानदार फिल्में और वेब सीरीज

हिना खान ने फिल्म हैक्ड से बॉलीवुड डेब्यू भी किया और एक्ट्रेस के नाम की गूंज कांस फिल्म फेस्टिवल तक में सुनाई दी। जब रेड कारपेट पर बेहद खूबसूरत गाउन पहकर एक्ट्रेस हिना खान ने दुनिया भर के कैमरों की लाइमलाइट चुरा ली थी। अब अदाकारा को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जिससे उनके फैंस सुपर एक्साइटेड हैं। सुनने में आ रहा है कि अदाकारा हिना खान अब टीवी के बाद साउथ सिनेमा की ओर रुख कर रही हैं।

यही नहीं, कहा जा रहा है कि अदाकारा के हाथ साउथ की एक बड़ी फिल्म भी लग गई है। जिसमें वो साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) के साथ नजर आएंगी। इस फिल्म का नाम वृंदावनम (Vrindavana) बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। इससे पहले ही हिना खान और सुपरस्टार प्रभास की जोड़ी वाली इस फिल्म को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। अभी हमें भी इस फिल्म की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

इस बीच फिल्म स्टार प्रभास अपनी कई फिल्मों को लेकर बिजी हैं। वो फिल्म राधे श्याम में अदाकारा पूजा हेगड़े के साथ नजर आएंगे। इसके अलावा एक्टर आदिपुरुष, सालार और नाग अश्विन के निर्देशन में बन रही फिल्म को लेकर भी बिजी हैं। तो क्या आप हिना खान और प्रभास की इस जोड़ी की फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं।