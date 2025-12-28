ENG हिन्दी
Toxic: रॉकी भाई की फिल्म में Huma Qureshi की एंट्री, सामने आया फर्स्ट लुक... क्या Yash के खिलाफ होगा ये किरदार?

Toxic: साल 2026 की पैन इंडिया फिल्म 'टॉक्सिक' लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. इसी बीच फिल्म से हुमा कुरैशी का फर्स्ट लुक और उनके किरदार से पर्दा उठाया गया है, क्या आपने देखा?

By: Sadhna Mishra  |  Published: December 28, 2025 11:44 AM IST

Toxic: रॉकी भाई की फिल्म में Huma Qureshi की एंट्री, सामने आया फर्स्ट लुक... क्या Yash के खिलाफ होगा ये किरदार?

Huma Qureshi Toxic First Look: 'केजीएफ' स्टार यश (Yash) की मोस्ट अवेटेड पैन इंडिया फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) को लेकर फैंस की दीवानगी पहले से ही सातवें आसमान पर थी, वहीं इस बीच मेकर्स ने मूवी से जुड़ा एक और अपडेट शेयर कर दर्शकों की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ा दिया है. लंबे इंतजार के बाद बॉलीवुड की वर्सेटाइल एक्ट्रेस हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) का पहला लुक सामने आ गया है, साथ ही एक्ट्रेस के किरदार से भी पर्दा उठ गया है.

Toxic से सामने आया Huma Qureshi का किरदार

साउथ सुपरस्टार यश (Yash) अपनी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं. वो फैंस के बीच मूवी की एक्साइटमेंट को बढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं. हाल ही में यश ने कियारा आडवाणी के फर्स्ट लुक और किरदार से पर्दा उठाया था, वहीं अब उन्होंने मूवी से हुमा कुरैशी के लुक और रोल का खुलासा कर दिया है.

कैसा है Huma Qureshi का फर्स्ट लुक?

'केजीएफ' (KGF) स्टार ने 28 दिसंबर 2026 को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने 'टॉक्सिक' से हुमा का पहला लुक (Toxic Huma Qureshi First Look) दिखाया. इस लुक में एक्ट्रेस ब्लैक मॉर्डन गाउन पहने एक ब्लैक कार के पास खड़ी पोज देती नजर आ रही हैं. पिक्चर में हुमा के पीछे सेमेट्री (ईसाई कब्रिस्तान) की झलक देखने को मिल रही है. उनक ये लुक काफी इंटेंस लग रहा है. यश ने लुक के साथ-साथ एक्ट्रेस के किरदार का भी खुलासा किया है.

क्या है Toxic में हुमा कुरैशी का किरदार?

यश ने अपनी पोस्ट को शेयर करते हुए हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) के रोल के बारे में बताते हुए लिखा, 'टॉक्सिक से पेश है हुमा कुरैशी का एलिजाबेथ किरदार... बड़ों के लिए एक जहरीली परी कथा.'

View this post on Instagram

A post shared by Yash (@thenameisyash)

कब रिलीज होगी Huma Qureshi?

इस लुक को देखने के बाद अब सवाल यह उठता है कि, क्या हुमा कुरैशी का ये किरदार यश के खिलाफ होगा या फिर उनके साथ...हालांकि, ये तो फिल्म के टीजर या ट्रेलर में ही जानने को मिल सकता है. बता दें कि, यश की ये पैन इंडिया मूवी 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

