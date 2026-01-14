'मैं ऐसा सीन नहीं करूंगा...' 'टॉक्सिक' के एडल्ट सीन कॉन्ट्रोवर्सी के बीच वायरल हुआ यश का पुराना वीडियो

हाल ही में साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक का टीजर आया था. जिसके बाद अब ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवादों में फंस चुकी है. फिल्म के टीजर में एक एडल्ट सीन दिखाया गया है, जिसे लेकर बवाल लगातार बढ़ रहा है.

कन्नड़ सुपरस्टार यश, जिन्हें दुनिया 'रॉकी भाई' के नाम से जानती है, इन दिनों अपनी नई फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ को लेकर चर्चा में हैं. यश के जन्मदिन पर रिलीज हुए इस टीजर ने सोशल मीडिया पर सुनामी तो ला दी, लेकिन साथ ही एक बड़े विवाद को भी जन्म दे दिया है. हालात यह है कि फिल्म के एक सीन को लेकर अब कानूनी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं. टीजर की शुरुआत काफी डार्क और रहस्यमयी है. सीन एक कब्रिस्तान का है, जहां यश का किरदार 'राया' एक कार में अंतिम संस्कार में पहुंचता है. विवाद की जड़ वह सीन है जिसमें यश कार के भीतर एक महिला के साथ एक 'एडल्ट' सीन करते नजर आते हैं. इसके तुरंत बाद फिल्म का हाई-वोल्टेज एक्शन शुरू होता है.

कानूनी पचड़े में फंसे यश और मेकर्स

हालांकि यश के फैंस को उनका यह नया अवतार काफी पसंद आ रहा है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसने इसे 'कन्नड़ संस्कृति' के खिलाफ बताया है. इस टीजर के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) ने मोर्चा खोल दिया है. कर्नाटक राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए 'आप' की राज्य सचिव उषा मोहन ने इसे सामाजिक गरिमा के खिलाफ बताया. उनका कहना है कि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर बिना किसी 'एज वार्निंग' (Age Warning) के ऐसा अश्लील कंटेंट दिखाना महिलाओं और बच्चों के लिए हानिकारक है. शिकायत में यह भी कहा गया कि यह फिल्म कन्नड़ संस्कृति का अपमान कर रही है.

पुराना वीडियो बना जी का जंजाल

विवाद तब और गहरा गया जब यश का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. यह क्लिप मशहूर टॉक शो 'वीकेंड विद रमेश' की है. इस वीडियो में यश बड़ी सादगी से कहते नजर आ रहे हैं, "मैं कभी ऐसा कोई सीन नहीं करूंगा, जिसे मैं अपने माता-पिता के साथ बैठकर देखने में असहज महसूस करूं" अब नेटिजन्स इसी वीडियो पर यश को ट्रोल कर रहे हैं. लोगों का सवाल है कि क्या 'पैन इंडिया स्टार' बनने के बाद यश के संस्कार और उनके सिद्धांत बदल गए? यश के इस पुराने बयान और 'टॉक्सिक' के टीजर के बीच कुछ लोग एक्टर को ट्रोल कर रहें हैं तो वहीं कुछ लोग उनका साथ दे रहें है.

