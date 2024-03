Is Lokesh Kanagaraj joining hands with Prabhas: तमिल फिल्मों के दमदार निर्देशक लोकेश कनगराज आज अपना 38वां बर्थडे मना रहे हैं। इस खास मौके पर फिल्म निर्माता कंपनी केवीएन ने कॉलीवुड फिल्ममेकर को अपनी एक पोस्ट के साथ जन्मदिन की बधाई दी। दिलचस्प बात ये है कि इसके साथ ही फिल्म निर्माता कंपनी ने इशारा दे दिया कि निर्देशक लोकेश कनगराज उनके प्रोडक्शन बैनर तले बनने वाली अगली फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। इस खबर ने कॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। इस पोस्टर के सामने आने के बाद से ही फिल्मी हलकों में कयासों का दौर शुरू हो चुका है। इस पोस्ट को देखने के बाद लोग दावा कर रहे हैं कि निर्देशक लोकेश कनगराज अपनी अगली फिल्म सुपरस्टार प्रभास के साथ बनाने वाले हैं। यहां देखें पोस्टर। Also Read - South Gossips Today: 'सालार 2' को लेकर पृथ्वीराज सुकुमारन का खुलासा, तेलुगु निर्देशक सूर्या कुमार का निधन

Birthday wishes to the sensational filmmaker, our dearest @Dir_Lokesh!

Keep thrilling us with your path-breaking storytelling!#HBDLokeshKanagaraj pic.twitter.com/UEOHtSRj1D

— KVN Productions (@KvnProductions) March 14, 2024