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प्रेग्नेंट हैं Samantha Ruth Prabhu? वायरल वीडियो पर फैंस दे रहे बधाई

Samantha Ruth Prabhu Video: साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने साल 2025 में शादी की थी. अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसके बाद उनके प्रेग्नेंट होने की अटकलें लग रही हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 20, 2026 7:00 PM IST
प्रेग्नेंट हैं Samantha Ruth Prabhu? वायरल वीडियो पर फैंस दे रहे बधाई

सामंथा रुथ प्रभु का वीडियो वायरल हो रहा है.

साउथ इंडस्ट्री की चर्चित एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) की फिल्म 'मां इंटी बंगारम' (Maa Inti Bangaaram) हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसके बाद वह काफी खुश नजर आईं. सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी इस फिल्म की सक्सेस को एंजॉय किया है और पति और डायरेक्टर राज निदिमोरु (Raj Nidimoru) के साथ केक काटकर जश्न मनाया है. एक्ट्रेस का वीडियो के केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सामंथा रुथ प्रभु के इस वीडियो में लोगों ने कुछ खास बात नोटिस की और कमेंट करना शुरू कर दिया. दरअसल, सोशल मीडिया यूजर्स को लग रहा है कि एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हैं. आइए देखते हैं कि वीडियो में क्या है.

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राज निदिमोरु संग नजर आईं सामंथा रुथ प्रभु

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सामंथा रुथ प्रभु अपने पति राज निदिमोरु और कुछ लोगों के साथ नजर आ रही हैं. वह अपनी फिल्म 'मां इंटी बंगारम' को मिली सफलता का जश्न मनाती दिखीं और उन्होंने केक भी काटा है. इस दौरान ने सामंथा रुथ प्रभु ने जींस और टी-शर्ट पहनी हुई थी. उनके वीडियो में लोगों ने बेबी बंपर नोटिस किया और इसके बाद उनके प्रेग्नेंट होने की बातें होने लगीं. यहां तक कि फैंस ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया. बताते चलें कि सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु ने दिसंबर, 2025 में शादी की थी. इस तरह से दोनों की शादी के 6 महीने के बाद पेरेंट्स बनने की बात सामने आ रही हैं. हालांकि, सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु की तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं मिला तो इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है.

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सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु ने 2025 में की थी शादी

सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु 1 दिसंबर, 2025 को कोयंबटूर के ईशा योग केंद्र में लिंग भैरवी मंदिर में शादी की थी. ये दोनों की दूसरी शादी थी. सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु तलाकशुदा थे. गौरतलब है कि साल 2017 में सामंथा रुथ प्रभु ने साउथ एक्टर नागा चैतन्य के साथ शादी की थी और दोनों का साल 2021 में तलाक हो गया था. सामंथा रुथ प्रभु से तलाक लेने के बाद नागा चैतन्य ने साल 2024 में एक्ट्रेस शोभिता धूलिपाला के साथ शादी कर ली थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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