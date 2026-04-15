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क्या फिर से बदली जा रही है यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म Toxic की रिलीज डेट? तारा सुतारिया ने बताया सच

यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज को लेकर चल रही अफवाहों पर एक्ट्रेस तारा सुतारिया ने चुप्पी तोड़ी है. यह फिल्म विवादों और क्लैश को पीछे छोड़ अब सिनेमाघरों में आने को तैयार है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 15, 2026 9:45 AM IST

क्या फिर से बदली जा रही है यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म Toxic की रिलीज डेट? तारा सुतारिया ने बताया सच
बदल गई Toxic की रिलीज डेट

कन्नड़ सिनेमा के रॉकिंग स्टार यश के फैंस इन दिनों थोड़े उलझन में हैं. वजह है उनकी आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक'. पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर यह चर्चा गर्म थी कि फिल्म की रिलीज डेट एक बार फिर आगे बढ़ सकती है. लेकिन अब फिल्म की लीड एक्ट्रेस तारा सुतारिया ने इन अफवाहों की हवा निकाल दी है. तारा ने जो कहा है, उसे सुनकर यश के फैंस राहत की सांस ले सकते हैं.

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अफवाहों पर लगा फुल स्टॉप

हाल ही में फराह खान के पॉपुलर यूट्यूब व्लॉग में तारा सुतारिया मेहमान बनकर पहुंची थीं. बातों-बातों में जब 'टॉक्सिक' की रिलीज पर सवाल उठा, तो तारा ने साफ शब्दों में कहा कि फिल्म के पोस्टपोन होने की खबरें महज अफवाह हैं. उन्होंने कन्फर्म किया कि फिल्म अपनी तय तारीख, यानी 4 जून 2026 को ही बड़े पर्दे पर धमाका करेगी. बता दें कि पहले यह फिल्म 19 मार्च को 'धुरंधर 2' के साथ टकराने वाली थी, जिसे क्लैश से बचने के लिए आगे बढ़ाया गया था.

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विवादों से भी रहा है पुराना नाता

फिल्म 'टॉक्सिक' के साथ विवादों का भी गहरा नाता रहा है. इसी साल 8 जनवरी को जब फिल्म का टीजर आया था, तो उसमें एक कार सीन को लेकर काफी बवाल मचा था. आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने मेकर्स पर महिलाओं को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध किया. यहां तक कि डायरेक्टर गीतू मोहनदास को सोशल मीडिया पर काफी खरी-खोटी भी सुननी पड़ी थी. इसके अलावा भी फिल्म को लेकर कई विवाद सामने आए थे. लेकिन मेकर्स अब इन सब विवादों को पीछे छोड़कर फिल्म पर फोकस कर रहे हैं. वहीं बाॅलीवुड से लेकर साउथ और विदेशों में भी लोग इस फिल्म को बेसब्री से इंतजार कर रहें हैं.

'टॉक्सिक' फिल्म की स्टारकास्ट

फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी तगड़ी स्टारकास्ट है. यश के साथ इस बार बॉलीवुड और साउथ की बड़ी एक्ट्रेसेस स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी. फिल्म ने कियारा आडवाणी 'नादिया' के रोल में जलवा बिखेरेंगी. वहीं नयनतारा फिल्म में 'गंगा' बनकर नजर आएंगी. फिल्म में हुमा कुरैशी 'एलिजाबेथ' के दमदार किरदार में दिखेंगी. इस फिल्म में तारा सुतारिया 'रेबेका' की भूमिका निभा रही हैं. वहीं रुक्मिणी वसंत 'मेलिसा' के किरदार में अपनी छाप छोड़ेंगी.

इनके अलावा फिल्म में अक्षय ओबेरॉय और टोविनो थॉमस जैसे कलाकार भी नजर आएंगे.तारा के बयान के बाद अब फैंस को बस 4 जून 2026 का इंतजार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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