RRR को लेकर इस वजह से SS Rajamouli ने उठाया जोखिम, जानिए क्यों अक्टूबर में ही करेंगे रिलीज? Is this the reason behind SS Rajamouli sure to bring RRR in October starring Ram Charan, Jr NTR, Ajay Devgn: साउथ फिल्म निर्देशक एसएस राजामौली ने जानिए क्यों अपनी फिल्म आरआरआर को अक्टूबर महीने में ही रिलीज करने का फैसला किया है?