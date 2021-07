Vikrant Rona: Kiccha Sudeepa ने चुराई Salman Khan की हीरोइन, 'भाईजान' को भी लगेगा शॉक !!

This bollywood actress joins Kiccha Sudeepa's Vikrant Rona: साउथ फिल्म स्टार स्टार किच्चा सुदीप (Kiccha Sudeepa) अपनी फिल्म विक्रांत रोना को लेकर काफी सुर्खियों में है। ये किच्चा सुदीप की पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म है। जिसे बेहद बड़े स्तर पर बनाया जा रहा हैं। फिल्म स्टार किच्चा सुदीप की इस अपकमिंग फिल्म को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। किच्चा सुदीप की इस फिल्म में एक बेहद खूबसूरत बॉलीवुड अदाकारा की एंट्री हुई है। किच्चा सुदीप की इस फिल्म में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म किक स्टार जैकलीन फर्नांडिज (Jacqueline Fernandez) नजर आने वाली है। इसका मेगा ऐलान भी हो चुका है। Also Read - AWKWARD photos of the week: शादी होते ही मीडिया ने पकड़ी Rahul Vaidya की चोरी, शक्तिमान बने Kartik Aaryan

किच्चा सुदीप ने जैकलीन फर्नाडिज के साथ अपनी तस्वीरें शेयर कर इस बात का खुलासा किया है। जैकलीन फर्नांडिज इन तस्वीरों में एक्टर किच्चा सुदीप के साथ बेहद मस्ती भरे अंदाज में फोटोज क्लिक करवाती दिख रही हैं। किच्चा सुदीप के साथ जैकलीन फर्नांडिज की इन तस्वीरों को आप यहां देख सकते हैं।

View this post on Instagram A post shared by KicchaSudeepa (@kichchasudeepa)

विक्रांत रोना की बात करें तो ये एक एडवेंचर्स फिल्म है। जिसमें किच्चा सुदीप नए अवतार में दिखने वाले हैं। फिल्म को निर्माता 3डी वर्जन में बनाने वाले हैं। बीते दिनों ही फिल्म का लोगो निर्माताओं ने दुबई के बुर्ज खलीफा पर जारी किया था। फिल्म के निर्देशक अनूप भंडारी हैं। कन्नड़ फिल्म स्टार किच्चा सुदीप की ये पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म है।