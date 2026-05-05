google-preferred
  • Home
  • Hindi
  • South Gossip
  • इस हसीना ने इलेक्शन से पहले ही कर दी थी थलापति विजय की जीत की भविष्यवाणी, अब Video शेयर कर खोला राज...

इस हसीना ने इलेक्शन से पहले ही कर दी थी थलापति विजय की जीत की भविष्यवाणी, अब Video शेयर कर खोला राज

Thalapathy Vijay ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत हासिल की है, जिसके बाद अब वो सीएम बनने की तरफ अपना अगला कदम बढ़ा रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक एक्ट्रेस इलेक्शन से पहले ही एक्टर की जीत की भविष्यवाणी करती नजर आ रही है.

WrittenBy
By: Sadhna Mishra | Published: May 5, 2026 8:19 PM IST
bollywoodlife.com top news

इस हसीना ने पहले ही कर दी थी विजय की जीत की भविष्यवाणी

Viral Video: साउथ सुपरस्टार थलापति विजय (Thalapathy Vijay) फिल्मी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाने के बाद अब राजनीतिक गलियारे में तहलका मचाने के लिए तैयार हैं. बीते दिन यानी 4 मई 2026 को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की हुई काउंटिंग में एक्टर की पार्टी TVK ने झंडे गाड़ दिए हैं. विजय की पार्टी ने 234 सीटों में से 108 सीटों पर जीत हासिल की है. जिसके बाद से ही बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक के तमाम सितारे एक्टर की जीत पर उन्हें बधाई दे रहे हैं. वहीं इस बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक एक्ट्रेस ये दावा कर रही है कि उसने चुनाव से पहले ही एक्टर की जीत की भविष्यवाणी कर दी थी.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Thalapathy Vijay ने एक्टिंग करियर को क्यों कहा अलविदा? विदाई के वक्त आंख से छलके आंसू, कहा- 'मेरी आखिरी फिल्म...'

कौन है वो एक्ट्रेस जिसने की थी विजय की जीत की भविष्यवाणी?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि, थलापति विजय की मचअवेटेड अपकमिंग फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) की एक्ट्रेस पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) ने शेयर किया है, जिसमें वो चुनाव से पहले ही एक्टर की जीत की भविष्यवाणी करती नजर आ रही हैं. अपने इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि, मैंने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Kanchana 4 की कास्ट अनाउंसमेंट से मचा तहलका! भूतों से टक्कर लेंगी ये 2 हसीनाएं, नाम ने मचाया सोशल मीडिया पर तहलका

Video में पूजा हेगड़े ने खोला था बड़ा राज

पूजा हेगड़े ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 5 मई 2026 को एक वीडियो शेयर (Pooja Hegde Video) किया, जिसमें वो एक व्हाइटबोर्ड की तरफ इशारा करती नजर आ रही हैं, जिसपर लिखा है, 'चुनाव कौन जीतेगा?' पूजा बोर्ड पर लिखे इन शब्दों को दिखाती हैं और फिर कैमरा थलापति विजय की तरफ घुमाती हैं, जिन्हें देखकर विजय शरमाने लगते हैं. बता दें कि, ये वीडियो 'जन नायकन' की शूटिंग के सेट का है, जिसे अब एक्ट्रेस ने शेयर करते हुए लिखा, 'लगता है मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी? विजय सर आपके सपने सच हो रहे हैं.' पूजा का ये वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Pooja Hegde Fitness Secrets: 35 साल की पूजा हेगड़े इस तरह से खुद को रखती हैं स्लिम और फिट

View this post on Instagram

A post shared by Pooja Hegde (@hegdepooja)

जीत पर इन सितारों ने दी थी बधाई

आपको बता दें कि, इससे पहले सोमवार को चुनाव के नतीजे आने के बाद पूजा ने एक्स पर भी थलापति विजय को बधाई दी थी. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था, 'ओह माई गॉड! बधाई हो विजय सर. यह थलपति कोर्ट बस बड़ी और बड़ी होती जा रही है. अब सिर्फ आगे और ऊपर बढ़ना है. अब पार्टी का टाइम है.' पूजा के अलावा कमल हासन, रजनीकांत, विजय देवरकोंडा, रश्मिका मंदाना, नानी, काजल अग्रवाल और चिरंजीवी जैसे कई बड़े सितारों ने विजय को इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी थी.

कब रिलीज होगी 'जन नायकन'?

थलापति विजय की जीत के बाद अब फैंस को उनकी अपकमिंग फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है. बता दें कि, ये फिल्म पहले इसी साल जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट न मिलने के कारण इसे टाल दिया गया था. जिसके बाद मेकर्स और सेंसर बोर्ड के बीच चली कानूनी लड़ाई के बाद अब ये मामला सुलझ गया है और फिल्म 'रिवाइजिंग कमेटी' के पास है. चर्चा है कि फिल्म 9 मई को रिलीज हो सकती है. हालांकि, अभी तक इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

प्रभास की फिल्म 'फौजी' की शूटिंग से पहले सेट पर पसरा मातम, 1 क्रू मेंबर की गई जान तो 5 घायल, ऐसे हुआ हादसा