Jana Nayagan Case: कोर्ट से नहीं मिली थलपति विजय को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म मेकर्स को दिया झटका, जानें क्या है मामला?

तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म और मेकर्स को बड़ा झटका देते हुए इस मामले को मद्रास हाई कोर्ट में भेज दिया है. जानिए क्या है पूरा मामला?

By: Shreya Pandey  |  Published: January 15, 2026 12:51 PM IST

तमिल सुपरस्टार थलपति विजय के फैंस के लिए आज यानी 15 जनवरी 2026 की सुबह एक बहुत बुरी खबर लेकर आई. विजय की अवेटेड फिल्म 'जन नायकन' (Jan Nayakan), जिसे उनकी आखिरी फिल्म माना जा रहा है, कानूनी दांव-पेंच में बुरी तरह उलझ गई है. सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के मेकर्स को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी और उन्हें वापस मद्रास हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

फिल्म के प्रोड्यूसर्स (KVN प्रोडक्शंस) ने उम्मीद लगाई थी कि देश की सबसे बड़ी अदालत से उन्हें राहत मिल जाएगी और फिल्म को सेंसर बोर्ड (CBFC) से हरी झंडी मिल जाएगी. सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि 5,000 थिएटर बुक हैं और रिलीज की तारीख (9 जनवरी) पहले ही निकल चुकी है, इसलिए तुरंत सुनवाई जरूरी है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तीखा तंज कसा. जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि यह "सुपरफास्ट स्पीड" सिर्फ इसी केस में क्यों दिखाई जा रही है? कोर्ट ने साफ कर दिया कि वे मद्रास हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश को दरकिनार कर खुद फैसला नहीं सुनाएंगे. कोर्ट ने निर्माताओं से कहा कि जब मामला पहले से ही 20 जनवरी को हाई कोर्ट में तय है, तो वहां वापस जाएं.

क्या है पूरा विवाद?

'जन नायकन' के रिलीज होने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा सेंसर सर्टिफिकेट है. सिंगल बेंच ने पहले ही बोर्ड को 'UA' सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया था. सेंसर बोर्ड का कहना है कि फिल्म में भारतीय सशस्त्र बलों से जुड़े कुछ ऐसे साइन का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी जांच सैन्य विशेषज्ञों द्वारा की जानी जरूरी है. मद्रास हाई कोर्ट की दो जजों की बेंच ने सिंगल बेंच के उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें फिल्म को तुरंत सर्टिफिकेट देने को कहा गया था.

थलपति विजय का दांव पर लगा करियर

यह विवाद विजय के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 'जन नायकन' उनकी आखिरी फिल्म है. इसके बाद वे अपनी राजनीतिक पार्टी 'तमिलगा वेट्री कजगम' के साथ पूरी तरह राजनीति में उतरने वाले हैं. फिल्म की रिलीज में हो रही देरी न केवल करोड़ों रुपये का नुकसान कर रही है, बल्कि उनके राजनीतिक लॉन्चिंग को भी कमजोर कर सकती है. अब सबकी निगाहें 20 जनवरी पर टिकी हैं, जब मद्रास हाई कोर्ट इस मामले पर अपना अंतिम फैसला सुना सकता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

