Jana Nayagan X Review: थलपति विजय की आखिरी फिल्म ने मचाया तहलका, पर्दे पर एक्टर को देख फैंस हुए दीवाने

Jana Nayagan X Review: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. कई विवादों और सेंसर बोर्ड की अड़चनों के बाद पर्दे पर आई इस फिल्म को फैंस का तूफानी रिस्पॉन्स मिल रहा है.

थलपति विजय की आखिरी फिल्म

सुपरस्टार से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' आखिरकार लंबे इंतजार, सेंसर बोर्ड के विवादों और लीक की खबरों के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म के रिलीज होते ही सिनेमाघरों का नजारा किसी त्यौहार जैसा हो गया है. फैंस अपने चहेते 'थलपति' को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखने के लिए ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जश्न मना रहे हैं.

X पर छाया फिल्म का खुमार

सोशल मीडिया पर फिल्म के शुरुआती रिएक्शंस और रिव्यूज की बाढ़ आ गई है. फैंस फिल्म देखने के बाद खुद को रोक नहीं पा रहे हैं. तिरुवनंतपुरम से लेकर चेन्नई के रोहिणी थिएटर तक, फैंस की भारी भीड़ उमड़ी हुई है. सालों से विजय को पर्दे पर देखने वाले फैंस के लिए यह मौका खुशी के साथ-साथ थोड़ा भावुक करने वाला भी है, क्योंकि इसके बाद विजय पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव हो जाएंगे.

एक यूजर ने लिखा, "थलपति मोड ऑन! थिएटरों में सिर्फ और सिर्फ विजय का राज है."

VIDEO | Kerala: Vijay fans gather outside theatres in Thiruvananthapuram to celebrate the release of his last film 'Jana Nayagan', express mixed emotions.#JanaNayagan (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/flPzggEaXE — Press Trust of India (@PTI_News) July 23, 2026

#Jananayagan - New Title Card is Gonna be a Treat for Thalapathy Fans..?? Thunderous Response..?? "The Honorable Chief Minister Of Tamil Nadu - Thalapathy C. Joseph Vijay" — Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) July 23, 2026

The GOAT returns to the big screen. ?

Theatre screens belong to Thalapathy once again??#JanaNayagan pic.twitter.com/wOMiAiiEwY — Bujji kanna ?? (@bujji_kannna) July 23, 2026

100 करोड़ की शानदार ओपनिंग

एक अन्य फैन ने लिखा, "तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री थलपति जोसेफ विजय का नया टाइटल कार्ड फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है."वहीं एक यूजर का कहना था, "द GOAT (G.O.A.T) लौट आया है. बड़े पर्दे पर सिर्फ और सिर्फ थलपति का जलवा है!"

एच. विनोथ के निर्देशन में बनी इस एक्शन थ्रिलर फिल्म ने रिलीज से पहले ही बंपर कमाई कर ली थी. भारत में एडवांस बुकिंग से फिल्म ने करीब 15 करोड़ रुपये और ओवरसीज में 30 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली थी. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि 'जन नायकन' अपने पहले ही दिन दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये से अधिक का ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है. अगर ऐसा होता है, तो यह फिल्म साल 2026 की पहली ऐसी साउथ की फिल्म बन जाएगी जिसने ओपनिंग डे पर ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हो.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म में विजय के साथ बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, प्रकाश राज और ममिता बैजू जैसे बड़े कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं. निर्देशक एच. विनोथ ने बताया कि यह महज एक कमर्शियल एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें लोकतंत्र, राजनीति और शासन प्रणाली से जुड़ा एक बहुत बड़ा सामाजिक मैसेज भी छुपा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.