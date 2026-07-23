google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • South Gossip
  • Jana Nayagan X Review: थलपति विजय की आखिरी फिल्म ने मचाया तहलका, पर्दे पर एक्टर को देख फैंस हुए दीवा...

Jana Nayagan X Review: थलपति विजय की आखिरी फिल्म ने मचाया तहलका, पर्दे पर एक्टर को देख फैंस हुए दीवाने

Jana Nayagan X Review: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. कई विवादों और सेंसर बोर्ड की अड़चनों के बाद पर्दे पर आई इस फिल्म को फैंस का तूफानी रिस्पॉन्स मिल रहा है.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: July 23, 2026 8:45 AM IST
Jana Nayagan X Review: थलपति विजय की आखिरी फिल्म ने मचाया तहलका, पर्दे पर एक्टर को देख फैंस हुए दीवाने

थलपति विजय की आखिरी फिल्म

सुपरस्टार से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' आखिरकार लंबे इंतजार, सेंसर बोर्ड के विवादों और लीक की खबरों के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म के रिलीज होते ही सिनेमाघरों का नजारा किसी त्यौहार जैसा हो गया है. फैंस अपने चहेते 'थलपति' को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखने के लिए ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जश्न मना रहे हैं.

एडवांस बुकिंग में Dhurandhar 2 को पछाड़ पाई थलापति विजय की Jana Nayagan? अब तक का कलेक्शन देख रह जाएंगे दंग!
Also Read

एडवांस बुकिंग में Dhurandhar 2 को पछाड़ पाई थलापति विजय की Jana Nayagan? अब तक का कलेक्शन देख रह जाएंगे दंग!

X पर छाया फिल्म का खुमार

सोशल मीडिया पर फिल्म के शुरुआती रिएक्शंस और रिव्यूज की बाढ़ आ गई है. फैंस फिल्म देखने के बाद खुद को रोक नहीं पा रहे हैं. तिरुवनंतपुरम से लेकर चेन्नई के रोहिणी थिएटर तक, फैंस की भारी भीड़ उमड़ी हुई है. सालों से विजय को पर्दे पर देखने वाले फैंस के लिए यह मौका खुशी के साथ-साथ थोड़ा भावुक करने वाला भी है, क्योंकि इसके बाद विजय पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव हो जाएंगे.

Jana Nayagan Advance Booking: 'जना नायकन' ने रिलीज से पहले ही मचाया तहलका, जानें कितनी हुई कमाई
Also Read

Jana Nayagan Advance Booking: 'जना नायकन' ने रिलीज से पहले ही मचाया तहलका, जानें कितनी हुई कमाई

एक यूजर ने लिखा, "थलपति मोड ऑन! थिएटरों में सिर्फ और सिर्फ विजय का राज है."


एक अन्य फैन ने लिखा, "तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री थलपति जोसेफ विजय का नया टाइटल कार्ड फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है."


वहीं एक यूजर का कहना था, "द GOAT (G.O.A.T) लौट आया है. बड़े पर्दे पर सिर्फ और सिर्फ थलपति का जलवा है!"

100 करोड़ की शानदार ओपनिंग

एच. विनोथ के निर्देशन में बनी इस एक्शन थ्रिलर फिल्म ने रिलीज से पहले ही बंपर कमाई कर ली थी. भारत में एडवांस बुकिंग से फिल्म ने करीब 15 करोड़ रुपये और ओवरसीज में 30 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली थी. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि 'जन नायकन' अपने पहले ही दिन दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये से अधिक का ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है. अगर ऐसा होता है, तो यह फिल्म साल 2026 की पहली ऐसी साउथ की फिल्म बन जाएगी जिसने ओपनिंग डे पर ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हो.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म में विजय के साथ बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, प्रकाश राज और ममिता बैजू जैसे बड़े कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं. निर्देशक एच. विनोथ ने बताया कि यह महज एक कमर्शियल एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें लोकतंत्र, राजनीति और शासन प्रणाली से जुड़ा एक बहुत बड़ा सामाजिक मैसेज भी छुपा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

The Odyssey Collection Day 6: एक हफ्ते में ही धीमी पड़ी 'द ओडिसी' रफ्तार, 100 करोड़ी बनने को हुई तैयार

Next Story

The Odyssey Collection Day 6: एक हफ्ते में ही धीमी पड़ी 'द ओडिसी' रफ्तार, 100 करोड़ी बनने को हुई तैयार