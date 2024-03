बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर 6 मार्च को अपना 27वां जन्मदिन मना रही हैं। इस खास मौके पर जाह्नवी कपूर के तमाम चाहने वाले और सेलिब्रीटीज बर्थडे विश कर रहे हैं। वहीं, जाह्नवी कपूर के फैंस को अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस के जन्मदिन पर तोहफा मिला है। इसके बाद जाह्नवी कपूर के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। दरअसल, जाह्नवी कपूर के बर्थडे पर उनकी अगली फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया है। जाह्नवी कपूर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार राम चरण के साथ नजर आने वाली हैं। आइए जानते हैं कि जाह्नवी कपूर की इस फिल्म को लेकर क्या अपडेट सामने आया है।

जाह्नवी कपूर के जन्मदिन पर फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की फिल्म के अनाउंसमेंट से काफी खुश हो गए। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने जाह्नवी कपूर की नई फिल्म को लेकर अपडेट दिया है। तरण आदर्श ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, राम चरण और जाह्नवी कपूर ने सुकुमार-मैत्री-बुची बाबू सना की पैन इंडिया मूवी के लिए हाथ मिलाया है। बूची बाबू सना के डायरेक्शन में बनने वाली राम चरण की इस फिल्म में जाह्नवी कपूर लीड रोल में नजर आएंगी। हालांकि, अभी राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म का टाइटल सामने नहीं आया है। इस फिल्म 'आरसी 16' के नाम से अनाउंस किया गया है। राम चरण और जाह्नवी कपूर की इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स लेकर आ रहे हैं और इसे वृद्धि सिनेमा के बैनर तले तैयार किया जाएगा। फिल्म को सुकुमार ने लिखा है और एआर रहमान म्यूजिक देने वाले हैं। Also Read - खुशी कपूर ने बचपन की फोटोज शेयर कर जाह्नवी कपूर को किया बर्थडे विश, बहन को बताया सबसे बड़ा 'सिरदर्द'

RAM CHARAN - JANHVI KAPOOR IN SUKUMAR - MYTHRI - BUCHI BABU SANA’S PAN-INDIA FILM… #JanhviKapoor joins #RamCharan in director #BuchiBabuSana’s [who debuted with #Uppena] next film, not titled yet [#RC16].

The PAN-#India entertainer is presented by #MythriMovieMakers and… pic.twitter.com/aNruHNdIWR

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 6, 2024