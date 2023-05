Jawan release date postponed: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म पठान की बंपर सक्सेस के बाद फैंस को किंग खान की अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म को तमिल फिल्म निर्देशक एटली कुमार बना रहे हैं। जो थलापति विजय स्टारर बिगिल, थेरी और मर्सेल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से कॉलीवुड के नंबर 1 निर्देशक बन चुके हैं। अब एटली कुमार सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ अपनी अगली फिल्म जवान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में अदाकारा नयनतारा सुपरस्टार शाहरुख खान के अपोजिट नजर आने वाली हैं। इस फिल्म को रिलीज में काफी कम ही वक्त बचा है। ये फिल्म 2 जून 2023 को सिनेमाघर पहुंचने वाली थी। मगर अब खबर है कि ऐसा नहीं होने वाला है। मिली जानकारी के मुताबिक अब ये फिल्म तय वक्त पर थियेटर नहीं पहुंच पाएगी। Also Read - Jawan में पिता-पुत्र का डबल रोल करेंगे शाहरुख खान, इस फिल्म से इंस्पायर्ड है 'जवान'!

इस वजह से टली शाहरुख खान की जवान की रिलीज डेट

पिंकविला की एक रिपोर्ट की मानें तो अब बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की इस फिल्म को थियेटर पहुंचने में थोड़ा और इंतजार करना होगा। इसकी वजह फिल्म का पेंडिंग वीएफएक्स वर्क है। जो अभी पूरा नहीं हो पाया है। रिपोर्ट की मानें तो फिल्म से जुड़े करीबी सूत्र ने बताया कि फिल्म के वीएफएक्स वर्क को टॉप क्वालिटी का बनाने के लिए पूरी टीम लगी हुई है। जिसके लिए इंटरनेशनल टीम को भी बुलाया गया है। इस वजह से फिल्म की रिलीज में देरी हो सकती है। सूत्र ने कहा, 'जवान 2 जून 2023 को रिलीज नहीं हो रही है। टीम को कुछ और वक्त चाहिए विजुएल इफेक्ट का काम पूरा करने के लिए और वो इसे देश का बेस्ट प्रोडक्ट बनाकर ही लेकर आना चाहते हैं।'

इस दिन रिलीज हो सकती है जवान

इसके साथ ही फिल्म की रिलीज की अगली तारीख पर चर्चा होने लगी है। सूत्र ने कहा, 'टीम कई तारीखों पर विचार कर रही है। लेकिन ये सभी वीएफएक्स गाइडलाइन्स के बाद ही तय होगा। फिलहाल टीम 29 जून को रिलीज हो सकती है। या फिल्म अगस्त महीने तक भी खिंच सकती है। जहां तक लगता है कि जवान अगस्त तक ही थियेटर पहुंच सकेगी। फिलहाल शाहरुख खान और टीम इसके वीएफएक्स पर काम कर रहे हैं। अगस्त 11 या फिर 25 ये दो तारीखें रेड चिलीज ने बाकी सदस्यों के साथ बातचीत के लिए चुनी हैं।'