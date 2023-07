Jawan Trailer Release Date: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) आखिरी बार फिल्म 'पठान' में नजर आए थे। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी नजर आए थे। अब शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म 'जवान' की तैयारी में जुटे हैं। एटली कुमार द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का दर्शकों बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेकर्स अब जल्द ही इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में शाहरुख खान की 'जवान' (Jawan) को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज की फिल्म 'मिशन इम्पॉसिबल 7' के साथ दिखाया जाएगा। बता दें कि 'मिशन इम्पॉसिबल 7' 12 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। Also Read - South Gossips of The Week: राम चरण की बेटी का हुआ नामकरण, करोड़ों में बिके जवान के म्यूजिक राइट्स

मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स के अनुसार एटली कुमार द्वारा निर्देशित शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और नयनतारा (Nayanthara) की फिल्म 'जवान' (Jawan) का ट्रेलर टॉम क्रूज की सुपरहिट सीरीज'मिशन इम्पॉसिबल' (Mission Impossible 7) की 7वीं इंस्टालमेंट के साथ रिलीज किया जाएगा। इसके बाद 'जवान' का ट्रेलर डिजिटल रूप में भी रिलीज किया जाएगा। 'जवान' के ट्रेलर की रिलीज डेट सामने आने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई है और ट्विटर पर लगातार फैंस के रिएक्शन आ रहे हैं।

#Jawan - Trailer Release Announcement Soon..?

• #JawanTrailer to be Attached with #MissionImpossible Movie in Theatres..?

• Superb Promotional Strategy from Team..⭐

• Said to be the Biggest Film of #ShahRukhKhan? so far..?

• Waiting for another Commercial feast from…

— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) July 3, 2023