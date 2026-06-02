साउथ की एक्ट्रेस के अंतिम संस्कार के छप गए कार्ड, वीडियो शेयर कर बोली- 'मैं जिंदा हूं'

Jewel Mary Death Rumours: साउथ इंडस्ट्री की एक्ट्रेस ज्वेल मैरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वह मरी नहीं है. वह जिंदा हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है.

साउथ एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर किया.

सोशल मीडिया को लेकर अक्सर ऐसा कहा जाता है कि ये दोधारी तलवार है. सोशल मीडिया के जरिए जानकारियां तो तेजी से मिलती हैं लेकिन कई बार देखा जाता है कि झूठी सूचनाएं भी तेजी से फैलती हैं. ऐसा ही कुछ साउथ की एक एक्ट्रेस के साथ हुआ है. दरअसल, मलयालम एक्ट्रेस ज्वेल मैरी (Jewel Mary) की मौत की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गईं. यहां तक कि उनके अंतिम संस्कार के कार्ड भी छप गए. आखिरकार एक्ट्रेस ज्वेल मैरी ने एक वीडियो शेयर कर सच्चाई बताई है और कहा है कि वह मरी नहीं हैं. वह जिंदा है. उनका कहना है कि अभी उनके अंतिम संस्कार में काफी समय है. आइए जानते हैं कि ज्वेल मैरी ने और क्या कहा है.

ज्वेल मैरी बोली- 'मैं मजे से जिंदगी जी रही हूं'

मलयालम सिनेमा की अभिनेत्री ज्वेल मैरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि वह ट्रेडमिल पर वॉक करते नजर आ रही हैं. ज्वेल मैरी ने कहा है, 'मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूं ताकि आप सबको सच पता चल सके. दोस्तों मैं अभी मरी नहीं हूं, मैं जिदा हूं. पिछले दो दिनों से कुछ लोग मुझे इंटरनेट पर जबरदस्ती मारने में लगे हैं. दावा किया जा रहा है कि मैं बिस्तर पर हूं, हिल नहीं सकती औऱ मेरी आवाज चली गई है. लोगों ने तो मेरे अंतिम संस्कार के कार्ड तक छपने लगे हैं. तो मैं उन सभी ऑनलाइन भाइयों से कहना चाहती हूं, जो मुझे दफनाने की तैयारी कर रहे हैं. अभी मेरे अंतिम संस्कार में बहुत समय है. मैं पूरी तरह ठीक हूं और अपनी जिंदगी मजे से जी रही हूं.'

ज्वेल मैरी को हो गया था कैंसर

एक्ट्रेस ज्वेल मैरी ने आगे कहा है कि ये सभी अफवाहें उनके एक पुराने बयान को तोड़-मरोड़ दिखाने की वजह से फैली हैं. उन्होंने साल 2023 में थायराइड कैंसर से अपनी लड़ाई और सफल सर्जरी के बारे में एक पब्लिक इवेंट में खुलकर बात की थी. कुछ ऑलाइन पोर्टल्स ने उसी पुराने वीडियो के क्लिप्स उठाए और क्लिकबेट हेडलाइंस बनाने के लिए उसे ऐसे पेश किया जैसे वह आज भी गंभीर रूप से बीमार हैं. बताते चलें कि एक्ट्रेस ज्वेल मैरी पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.