Viral Video: एनटीआर घाट पर भीड़ के बीच Jr NTR के सामने अचानक गिरा शख्स, एक्टर ने उठाया ये कदम; रिएक्शन वायरल

Jr NTR का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैन एक्टर की हाई सिक्योरिटी तोड़कर उनके सामने आ गिरता है और फिर जूनियर एनटीआर जो करते हैं वो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

जूनियर एनटीआर का वीडियो वायरल

Jr NTR Viral Video: अपने चहेते सितारों को देखकर कई बार फैंस अपना आपा खो बैठते हैं, तो कई बार सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं. ऐसा ही कुछ एक बार फिर देखने को मिला. जूनियर एनटीआर (Jr NTR) 28 मई 2026 को अपने दादा दिग्गज एक्टर और पॉलिटिशियन नंदामुरी तारक रामाराव (NT Rama Rao) की 103वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए हैदराबार के एनटीआर घाट पहुंचे थे, जहां भारी भीड़ और टाइट सिक्योरिटी क बीच उनसे मिलने की कोशिश में एक फैन अचानक उनके पैरों के पास आ गिरा. इसके बाद एक्टर ने जो किया और उनका जो रिएक्शन था उसका वीडियो (Jr NTR Video) अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सिक्योरिटी तोड़ Jr NTR के पैरों में गिरा फैन

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि, जूनियर एनटीआर अपने दादा की समाधि पर फूल चढ़ाने के बाद परिक्रमा कर रहे होते हैं, तभी वहां अचानक एक फैन आता है वो एक्टर की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे वो जूनियर एनटीआर के पैरों में गिर पड़ता है, ऐसे वहां मौजूद सिक्योरिटी वाले तुरंत उस आदमी को पीछे हटाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन एक्टर खुद आगे आकर फैन को खड़ा किया और उससे हाथ मिलाया. हमेशा की तरह जूनियर एनटीआर ने एक बार फिर अपने फैन को फर्स्ट पायोरिटी पर रखा, जिसका वीडियो अब न सिर्फ वायरल हो रहा है बल्कि फैंस का दिल भी जीत रहा है, लोग उनके इस नेचर की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

फैंस का दिल जीत रहा Jr NTR का रिएक्शन

फैन की अचानक की गई इस हरकत से वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया, बावजूद इसके जूनिय एनटीआर को बेहद कूल और धर्य बनाए हुए देखा गया. साथ ही उनका अपने फैन की परवाह करने वाला नेचर और अंदाज दोनों सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत रहा है.

View this post on Instagram A post shared by NandGowli Kamlesh (@artistrybuzz_)

कब रिलीज होगी Jr NTR की 'ड्रैगन'?

आपको बता दें कि, जूनियर एनटीआर जल्द ही प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली एक्शन ड्रामा फिल्म 'ड्रैगन' में नजर आएंगे. हाल ही में फिल्म की पहली झलक फैंस के साथ शेयर की गई थी. जिसमें जूनियर एनटीआर को 'लूगर' के रूप में इंट्रोट्यूस किया गया है, जो 'अफगान ट्रेडिंग कंपनी' का चीफ असैसिन है. फिल्म की कहानी 1967 के अफीम व्यापार और ग्लोबल ड्रग वॉर के बैकड्रॉप पर सेट है. इस फिल्म में जूनियर एनटीआर के अलावा अनिल कपूर, आशुतोष राणा, रुक्मिणी वसंत और बीजू मेनन भी अहम रोल में नजर आएंगे. यह फिल्म जून 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…