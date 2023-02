Jr NTR's cousin Taraka Ratna is no more: आरआरआर फेम टॉलीवुड सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के चचेरे भाई तारक रत्न अब इस दुनिया में नहीं रहे। तारक रत्न की मृत्यु की खबर से साउथ सिनेमा इंडस्ट्री में शोक की लहर देखी जा रही है। तारक रत्न साउथ सिनेमा के जाने-माने सितारे और एक राजनेता थे। वो तेलुगु देशम पार्टी से जुड़े हुए थे। तारक रत्न लंबे वक्त से अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग के बीच झूल रहे थे। तारक रत्न को 27 जनवरी के दिन दिल का दौरा उस वक्त पड़ा था जब वो पदयात्रा में शामिल थे। इसके बाद उन्हें सीधा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जिसके बाद उनकी तबियत लगातार बिगड़ती चली गई। इसके बाद उन्हें बैंग्लुरू के ह्रदयालय अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यहां इलाज के दौरान एक्टर और राजनेता कोमा में चले गए थे। अस्पताल में लंबा वक्त बिताने के बाद आखिरकार तारक रत्न ने दम तोड़ दिया। वो महज 39 साल के थे। तारक रत्न के निधन से साउथ सिनेमा इंडस्ट्री और राजनीति की दुनिया में सन्नाटा है। Also Read - Top 5 South Gossips Today: धनुष की 'वाथी' की बंपर ओपनिंग, एनटीआर 30 में हुई सैफ अली खान की एंट्री

जूनियर एनटीआर के चाचा के बेटे थे तारक रत्न

तारक रत्न तारक रत्न साउथ के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे एनटी रामाराव के पोते थे। उनके पिता नंदमुरी मोहन कृष्ण थे। इसी वजह से वो रिश्ते में जूनियर एनटीआर के चचेरे भाई थे। तारक रत्न अपने परिवार में पत्नी आलेख्य और एक बेटी को पीछे छोड़ गए हैं। Also Read - NTR 30: विजय सेतुपति नहीं, बल्कि जूनियर एनटीआर से भिड़ेगा ये धांसू खान स्टार, साउथ में भी मचेगा भोकाल !!

बेहतरीन एक्टर भी थे तारक रत्न

बता दें कि फिल्म स्टार तारक रत्न तेलुगु सिनेमा के एक जाने-माने एक्टर भी थे। फिल्म स्टार ने अमरावती, तारक और युवा रत्न जैसी कई शानदार फिल्में दर्शकों को दी थी। इसके साथ ही वो राजनीति की दुनिया में भी एक्टिव थे।

हैदराबाद में होगा तारक रत्न का अंतिम संस्कार

इस बीच फिल्म स्टार तारक रत्न का पार्थिव शरीर उनके हैदराबाद स्थित घर ले जाया गया है। जहां रीति-रिवाज के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जहां हजारों की संख्या में फिल्मी सितारे और राजनेता उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं। Also Read - South Gossips Today: 'आदिपुरुष' का नया टीजर इस दिन होगा रिलीज, आमिर खान संग वायरल हुई पृथ्वीराज की तस्वीर