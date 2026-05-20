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'ड्रैगन' के लुक में दिखा जूनियर एनटीआर का खूंखार अवतार, फर्स्ट लुक ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

जूनियर एनटीआर के जन्मदिन पर फैंस को 'ड्रैगन' का सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट मिला है. केजीएफ और सलार फेम निर्देशक प्रशांत नील के साथ एनटीआर की इस पैन-इंडिया फिल्म की पहली झलक ने आते ही सोशल मीडिया हिला दिया है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 20, 2026 7:30 AM IST
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'ड्रैगन' का फर्स्ट लुक आउट

साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर का जन्मदिन हो और फैंस को कोई बड़ा सरप्राइज न मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. इस बार एनटीआर ने अपने बर्थडे पर फैंस को एक ऐसा कड़क तोहफा दिया है, जिसने सोशल मीडिया का पारा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. काफी समय से जिस फिल्म का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उस मोस्ट अवेटेड फिल्म 'ड्रैगन' की पहली झलक आखिरकार सामने आ गई है. इस टीजर या लुक को देखते ही दर्शकों के बीच जो क्रेज देखने को मिल रहा है, उसे बयां करना मुश्किल है.

एनटीआर और प्रशांत नील की जोड़ी

जब से इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था, तभी से सिनेमा लवर्स के बीच इसे लेकर तगड़ी गॉसिप चल रही थी. इसकी सबसे बड़ी और इकलौती वजह है पहली बार जूनियर एनटीआर और ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर प्रशांत नील का एक साथ आना. प्रशांत नील वो नाम हैं जिन्होंने 'केजीएफ' और 'सलार' जैसी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर दी थी. ऐसे में जब प्रशांत नील का डार्क, इंटेंस डायरेक्शन और एनटीआर का दमदार स्वैग एक साथ मिलेगा, तो स्क्रीन पर आग लगना तो तय है.

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फर्स्ट लुक देख फैंस हुए क्रेजी

फिल्म की इस पहली झलक के लिए फैंस 19 मई की रात से ही अपनी पलकें बिछाए बैठे थे. जैसे ही 20 मई को एनटीआर के जन्मदिन के मौके पर इसे ड्रॉप किया गया, वैसे ही इंटरनेट पर मानो तूफान आ गया. वीडियो में एनटीआर का जो खूंखार और इंटेंस अवतार दिख रहा है, उसने सबके होश उड़ा दिए हैं. वही प्रशांत नील का सिग्नेचर स्टाइल जबरदस्त विजुअल्स, कड़क बैकग्राउंड म्यूजिक और कमाल की सिनेमैटोग्राफी ने फैंस का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर हर तरफ बस इसी की चर्चा हो रही है.

पैन-इंडिया रिलीज होगी फिल्म

'ड्रैगन' को किसी आम फिल्म की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सिनेमाई एक्सपीरियंस के तौर पर तैयार किया जा रहा है. फिल्म में हाई-लेवल एक्शन, धांसू ड्रामा और बड़े पैमाने पर एंटरटेनमेंट का तड़का देखने को मिलेगा. यही कारण है कि इसे आने वाले समय की सबसे बड़ी फिल्मों की लिस्ट में टॉप पर रखा जा रहा है.

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इस मेगा बजट फिल्म को 'माइथ्री मूवी मेकर्स' और 'एनटीआर आर्ट्स' मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. सबसे खास बात यह है कि ये एक पैन-इंडिया फिल्म है, जिसे बहुत ही ग्रैंड लेवल पर शूट किया जा रहा है. पहली झलक को जनता का जो रिस्पॉन्स मिला है, वो वाकई देखने लायक है. फैंस ने तो बिना देर किए इसे अभी से ऑल-टाइम सुपरहिट बता दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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