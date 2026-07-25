'धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें', एक्ट्रेस ज्योतिका ने स्टूडेंट के समर्थन में कहा- 'मैं छात्रों के साथ खड़ी हूं'

Jyotika Support Students Protest: साउथ इंडस्ट्री की चर्चित एक्ट्रेस ज्योतिका ने छात्रों के प्रोटेस्ट का समर्थन किया है. इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है.

ज्योतिका ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है.

दिल्ली में जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है. छात्रों की केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत कई मांग हैं. इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर सिलेब्स भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और छात्रों का समर्थन कर रहे हैं. बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम स्टार्स ने सोशल मीडिया के जरिए इस छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई है. अब साउथ सिनेमा की एक्ट्रेस ज्योतिका (Jyotika) ने एक पोस्ट शेयर किया है और छात्रों के प्रति समर्थन दिखाया है. इसके साथ ही ज्योतिका ने केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने पोस्ट में क्या लिखा है.

ज्योतिका ने सोशल मीडिया पर लिखा ये पोस्ट

साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा है, 'धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें. मैं छात्रों और देश के भविष्य के साथ खड़ी हूं. मैं जिम्मेदारी के साथ खड़ी हूं. मैं लोकतांत्रिक भारत के लिए खड़ी हूं. मैं एक सुधरी हुई शिक्षा व्यवस्था के साथ खड़ी हूं. सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके और सौरव दास, मां होने नाते हम चाहते हैं कि अपने बच्चे आप जैसे बनाएं. आप पर गर्व है. जेन जी आप बेझिझक हैं. आपने साबित कर दिया कि साथ मिलकर 'हम' ही भारत हैं. दबाव तोड़ने के लिए धन्यवाद, हमें निडर बनाने के लिए धन्यवाद. जय हिंद. ज्योतिका.' एक्ट्रेस ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा है, 'जय हिंद.' ज्योतिका के फैंस उनकी पोस्ट पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

सेलेब्स ने किया छात्रों का सपोर्ट

बताते चलें कि नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर सीजेपी के नेतृत्व में छात्र काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं. इन छात्रों ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर से ससंद की तरफ मार्च किया. इस दौरान दिल्ली पुलिस और दूसरे फोर्स ने इन छात्रों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े. इस झड़प में प्रदर्शनकारी छात्र और पुलिस के जवान दोनों घायल हुए. इसके बाद से कई सेलिब्रिटीज ने छात्रों का समर्थन किया है और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात कही है. साउथ से लेकर बॉलीवुड के सितारे छात्रों का सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार पर निशाना साध रहे हैं. ज्योतिका से पहले शेखर सुमन, प्रकाश राज, शाहिद कपूर, राजकुमार राव, सोनम बाजवा, नसीरुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप, शबाना आजमी, सोनाक्षी सिन्हा, भूमि पेडनेकर, दीया मिर्जा, सोनू सूद, दिलजीत दोसांझ समेत कई सितारों ने छात्रों का समर्थन किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.