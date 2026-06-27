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K Bhagyaraj Dies: सिनेमा जगत को लगा बड़ा झटका, नहीं रहे मशहूर फिल्ममेकर भाग्यराज; 73 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

K Bhagyaraj Death News: तमिल और हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर, राइटर और एक्टर के भाग्यराज का 73 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया. 'आखिरी रास्ता' के डायरेक्टर के अचानक जाने से पूरे सिनेमा जगत में शोक की लहर है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 27, 2026 1:17 PM IST
K Bhagyaraj Dies: सिनेमा जगत को लगा बड़ा झटका, नहीं रहे मशहूर फिल्ममेकर भाग्यराज; 73 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

दिग्गज फिल्ममेकर के भाग्यराज का निधन

K Bhagyaraj Passes Away: तमिल और हिंदी सिनेमा को 'आखिरी रास्ता' और 'मुंधानई मुदिचू' जैसी यादगार फिल्में देने वाले दिग्गज फिल्ममेकर, राइटर और बेहतरीन एक्टर के भाग्यराज (K Bhagyaraj) अब हमारे बीच नहीं रहे. 73 साल की उम्र में उनके यूं अचानक दुनिया से जाने से पूरे सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई और उनके चाहने वाले सदमे में हैं. जानकारी के मुताबिक, 27 जून 2026, शनिवार को चेन्नई में उन्हें दिल का दौरा (Heart Attack) पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने अंतिम सांस ली.

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करियर की शुरुआत और यादगार फिल्में

के भाग्यराज (K Bhagyaraj Death News) ने अपने करियर की शुरुआत बतौर राइटर की थी. उनका पहला प्रोजेक्ट साल 1978 में आई फिल्म 'सिगप्पू रोजाक्कल' (Sigappu Rojakkal) थी, जिसमें कमल हासन और श्रीदेवी मुख्य भूमिकाओं में थे. इस फिल्म के डायलॉग्स भाग्यराज ने ही लिखे थे. इसके बाद साल 1979 में आई फिल्म 'सुवरिल्लाधा चिथिरंगल' (Suvarilladha Chiththirangal) से उन्होंने बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने खुद एक अहम रोल भी निभाया था. आगे चलकर उन्होंने 'मुंधानई मुदिचू', 'मौना गीथंगल', 'चिन्ना वीडू', 'एंगा चिन्ना रासा', 'थूरल निनू पोचू' और 'सुंदरा कांडम' जैसी कई सुपरहिट और कल्ट फिल्में दीं.

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बॉलीवुड में भी बिखेरा जलवा

तमिल फिल्मों में एक्टिंग और डायरेक्शन के अलावा के भाग्यराज ने बॉलीवुड में भी अपना कमाल दिखाया. उन्होंने अमिताभ बच्चन स्टारर सुपरहिट फिल्म 'आखिरी रास्ता', अनिल कपूर और श्रीदेवी की 'मिस्टर बेचारा' और 'पापा द ग्रेट' जैसी हिंदी फिल्मों का भी डायरेक्शन किया था. बतौर डायरेक्टर उनकी आखिरी फिल्म साल 2010 में आई 'सिद्धू +2' (Siddhu +2) थी, जिसमें उनके बेटे शांतनु भाग्यराज लीड रोल में थे. वहीं, बतौर एक्टर उनकी आखिरी फिल्म साल 2025 में रिलीज हुई 'BP 180' थी.

पुरस्कार और सम्मान

के भाग्यराज को उनके बेहतरीन काम के लिए कई बड़े अवॉर्ड्स से नवाजा जा चुका है. उन्हें फिल्म 'पुथिया वारपुगल' (1979) के लिए तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवॉर्ड (बेस्ट डायलॉग राइटर), फिल्म 'मुंधानई मुदिचू' (1983) के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड (बेस्ट एक्टर - तमिल) और साल 2014 में 'SIIMA लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया था.

परिवार और आखिरी पल

भाग्यराज अपने पीछे पत्नी (एक्ट्रेस पूर्णिमा भाग्यराज), बेटे (एक्टर शांतनु) और बेटी शरण्या को छोड़ गए हैं. अभी कुछ ही दिन पहले उन्हें गोवा में मशहूर एक्ट्रेस और राजनेता खुशबू सुंदर की बेटी की शादी में देखा गया था, जहां वे बेहद खुश नजर आ रहे थे. उनके अचानक चले जाने की खबर से तमिल फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह सदमे में है. सोशल मीडिया पर तमाम बड़े सितारे, फिल्ममेकर्स और फैंस नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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