Kajal Aggarwal lashes out on a fan: साउथ एक्ट्रेस काजल अग्रवाल हाल ही में छेड़छाड़ का शिकार हुई हैं। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। तेलुगु फिल्म एक्ट्रेस काजल अग्रवाल हाल ही में एक इवेंट में हिस्सा लेने गई थीं। जहां अदाकारा के साथ सेल्फी के चक्कर में एक फैन ने उन्हें गलत तरीके से छू लिया। जिसके बाद एक्ट्रेस बुरी तरह से शॉक्ड हो गईं। अदाकारा ने इस घटना पर तुरंत रिएक्ट किया और फैन पर नाराजगी जताई। काजल अग्रवाल का ये वीडियो देख उनके कई फैंस भी दंग रह गए और इस तरह से उन्हें गलत तरीके से छूने पर फैन की क्लास लगाई है। अदाकारा काजल अग्रवाल का ये वीडियो सोशल मीडिया की दुनिया में तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें सिंघम स्टार गुस्से में नजर आईं। अदाकारा काजल अग्रवाल का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो आप यहां देख सकते हैं। Also Read - काजल अग्रवाल ने स्विटजलैंड में फैमिली संग एन्जॉय की विंटर वेकेशन, बेटे नील की फोटो से नहीं हटेगी नजर

Fan/random Guy Misbehaving with actress #KajalAggarwal in a event?? pic.twitter.com/I68WdTbxLl — Movies & Entertainment (@Movies_Ent_) March 6, 2024

मदरहुड एन्जॉय कर रही हैं काजल अग्रवाल

बता दें कि अदाकारा काजल अग्रवाल कुछ वक्त पहले ही मां बनी हैं। अदाकारा ने साल 2020 में एक बेटे नील को जन्म दिया। अदाकारा का बेटा नील अब 3 साल का होने वाला है। शादी के बाद ही एक्ट्रेस काजल अग्रवाल अपनी निजी लाइफ में बिजी हो गईं। इसके बाद अदाकारा मदरहुड फेज को एन्जॉय करने में बिजी हो गईं। बता दें कि अदाकारा काजल अग्रवाल साउथ की लीडिंग स्टार हैं। तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अदाकारा काजल अग्रवाल की फैन फॉलोइंग बेहद जबरदस्त है। यही वजह है कि एक्ट्रेस की तस्वीरें और वीडियोज आते ही एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में वायरल होने लगते हैं। Also Read - राम चरण या काजल अग्रवाल, किसका है बड़ा घर? इन 7 साउथ सितारों ने भी मुंबई में खरीदा ठिकाना

इन फिल्मों में बिजी हैं काजल अग्रवाल

बता दें कि काजल अग्रवाल के हाथ कई दिलचस्प फिल्में हैं। एक्ट्रेस काजल अग्रवाल जल्दी ही कमल हासन स्टारर मूवी 'इंडियन 2' में नजर आएंगी। ये एक्ट्रेस की पैन इंडिया रिलीज मूवी है। इसके अलावा अदाकारा तेलुगु मूवी 'उमा' में भी नजर आने वाली हैं। साथ ही अदाकारा के हाथ एक क्राइम थ्रिलर मूवी 'सत्यभामा' भी है। तो क्या अदाकारा की इन अपकमिंग मूवीज को लेकर आप एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। Also Read - Indian 2 Hindi Teaser OUT: कमल हासन की मूवी 'हिंदुस्तानी 2' का धांसू इंट्रो टीजर आउट, करप्शन पर शंकर का वार