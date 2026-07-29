‘अचानक शर्ट उतारी और...', असिस्टेंट डायरेक्टर की अजीब हरकत से सहम गईं थीं काजल अग्रवाल, कानूनी कार्रवाई की दी धमकी

साउथ एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने हाल ही में अपने करियर से जुड़े कुछ हैरान करने वाले खुलासे किए हैं. कई सालों से दर्शकों के दिलों पर राज कर रही काजल ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने साथ घटी एक ऐसी घटना का जिक्र किया, जिससे वो सहम गई थी. इसके साथ ही उन्होंने बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में अपने काम को लेकर भी खुलकर बात की. आइए जानते हैं...
एक इंटरव्यू में काजल अग्रवाल ने एक परेशान करने वाली घटना शेयर की. उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान एक फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर बिना किसी अनुमति के सीधे उनके वैनिटी वैन में घुस आया था. उस वक्त वह अकेली थीं और आराम कर रही थीं. अचानक हुए इस वाकये से काजल पूरी तरह चौंक गईं. उस व्यक्ति ने अपनी शर्ट उतारकर अपनी छाती पर काजल के नाम का टैटू दिखाया. इस हरकत को याद करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि वह इस कदर डर गई थीं कि उनके हाथ-कांपने लगे थे.
हालांकि वह फैन की इमोशन की सराहना करती हैं, लेकिन किसी के पर्सनल स्पेस में इस तरह बिना इजाजत घुसना सरासर गलत है. काजल ने साफ बताया कि फैन कितना भी बड़ा क्यों न हो, ऐसा व्यवहार कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे वहां से बाहर भेज दिया.
इसी बातचीत में काजल ने यह भी बताया कि कई बड़े बॉलीवुड सितारों के साथ काम करने के बावजूद उनका फोकस हमेशा क्वालिटी पर रहा. काजल का मानना है कि उन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री में जिस लेवल के दमदार और शानदार किरदार मिल रहे थे, वैसे रोल उस समय बॉलीवुड में नहीं मिल रहे थे. वह क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी को प्राथमिकता देती थीं. उनका कहना था कि जब दक्षिण भारतीय फिल्मों में उन्हें बेहतरीन काम मिल रहा था, तो वह बॉलीवुड में जाकर औसत दर्जे के रोल क्यों करतीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.