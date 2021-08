Kajal Aggarwal संग Gautam Kitchlu ने शेयर की रोमांटिक फोटो, साली ने सोशल मीडिया पर खींच डाली टांग

Kajal Aggarwal's sister Nisha trolls Jija Ji Gautam Kitchlu for this romantic photo with wife: साउथ फिल्म अदाकारा काजल अग्रवाल (Kajal Aggarwal) ने बीते साल ही अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड गौतम किचलू (Gautam Kitchlu) संग शादी रचाई थी। तभी से काजल अग्रवाल और गौतम किचलू साउथ सिने जगत के पावर कपल की लिस्ट में शुमार हो चुके हैं। ये स्टार कपल अक्सर एक दूसरे के लिए अपना प्यार सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट करता रहता है। यही वजह है कि इनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आते ही खूब हंगामा मचाती है। काजल अग्रवाल और गौतम किचलू की रोमांटिक फोटोज अक्सर लोगों का ध्यान खींच लेती हैं। Also Read - Vijay Deverakonda से लेकर Rashmika Mandanna तक, पढ़ाई में फिसड्डी थे या टॉपर? देखें साउथ सितारों के बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट !!

हाल ही में फिल्म स्टार काजल अग्रवाल ने अपने पति गौतम किचलू का बर्थडे बेहद धूमधाम से मनाया था। उस वक्त काजल अग्रवाल और गौतम किचलू की प्यारी फोटोज फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गई थी। अब अदाकारा के पति गौतम किचलू ने अपनी पत्नी काजल अग्रवाल संग बर्थडे की शाम की एक रोमांटिक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए गौतम किचलू ने लिखा, ‘पत्नी के साथ बेहद जरूरी बर्थडे फोटो’ मजेदार बात ये है कि इसके बाद ही गौतम किचलू किसी और से नहीं बल्कि अपनी साली निशा अग्रवाल से बुरी तरह ट्रोल हो गए।

यहां देखिए गौतम किचलू और काजल अग्रवाल की ये रोमांटिक फोटो

View this post on Instagram A post shared by Gautam Kitchlu (@kitchlug)



साली निशा अग्रवाल ने कर डाला ये कमेंट

एक्ट्रेस निशा अग्रवाल ने अपने जीजू की इस तस्वीर को देखते ही उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर दिया। अदाकारा की बहन ने कमेंट करते हुए अपने जीजा जी से पूछा, 'आपके बर्थडे को 15 दिन पूरे हो चुके हैं न। क्या किसी और कलेंडर के हिसाब से बर्थडे है।' निशा अग्रवाल का ये क्यूट कमेंट आप यहां देख सकते हैं।

काजल अग्रवाल की तरह फिल्म अदाकारा हैं निशा अग्रवाल

जिन्हें जानकारी नहीं हैं उन्हें बता दें कि अदाकारा निशा अग्रवाल अपनी बहन काजल अग्रवाल की तरह ही साउथ की एक्ट्रेस है। हालांकि उन्हें अपनी बहन की तरह फिल्मों में बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसके बाद निशा अग्रवाल ने अपने बॉयफ्रेंड करण वलेचा से शादी रचा ली थी। निशा अग्रवाल एक बेटे ईशान की मॉम हैं।