प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सालार' की बंपर सक्सेस के बाद हर किसी की नजर सुपरस्टार की अगली फिल्म पर है। सुपरस्टार प्रभास 'सालार' के बाद निर्देशक नाग अश्विन की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म जल्दी ही सिनेमाघरों पर धावा बोलने वाली है। रिलीज से पहले मेकर्स ने अपनी इस मचअवेटेड बिग बजट मूवी का ग्रैंड प्रमोशन शुरू करने की तैयारियां जारी कर दी है। जिसके तहत अब निर्माताओं ने महाशिवरात्रि के दिन सुपरस्टार प्रभास के किरदार के नाम का खुलासा किया है। मेकर्स ने महाशिवरात्रि के दिन 'कल्कि 2898 एडी' से प्रभास का एक और दमदार पोस्टर जारी किया।

इस पोस्टर के साथ ही निर्माता-निर्देशक ने प्रभास के किरदार का नाम भी रिवील कर दिया। निर्माताओं ने बताया कि उनकी अपकमिंग मूवी 'कल्कि 2898 एडी' में प्रभास का नाम 'भैरव' होगा। इसके साथ ही मेकर्स ने प्रभास का नया पोस्टर भी रिवील कर दिया है। जिसे देख फैंस खुशी से झूमने लगे हैं। एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में सामने आए इस मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर देखकर फैंस इस फिल्म को लेकर उत्साहित दिखे। जिसके बाद लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। यहां देखें सामने आया प्रभास की फिल्म का धांसू नया पोस्टर।

इटली में शूट हुआ दिशा पाटनी-प्रभास का रोमांटिक गाना

सुपरस्टार प्रभास और दिशा पाटनी बीते दिनों ही इटली में इस फिल्म की शूटिंग के लिए गए थे। जिसकी झलकियां मेकर्स ने इंस्टाग्राम के जरिए फैंस को दिखाईं। सामने आईं इन तस्वीरों में सुपरस्टार प्रभास और दिशा पाटनी इटली की हसीन वादियों में पोज करते दिख रहे थे। अदाकारा दिशा पाटनी ने ये तस्वीर शेयर कर बताया था कि वहां काफी ठंडी हवाएं चल रही हैं। जबकि, सामने आई एक तस्वीर में दिशा पाटनी सुपरस्टार प्रभास की तस्वीर अपने मोबाइल में क्लिक करती दिख रही थीं। ये तस्वीर बीते दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं। इन फोटोज ने इंस्टाग्राम को हिला डाला था ।

इस दिन रिलीज होगी प्रभास की 'कल्कि 2898 एडी'

बता दें कि सुपरस्टार प्रभास और दीपिका पादुकोण स्टारर निर्देशक नाग अश्विन की ये मूवी इसी साल मई महीने में रिलीज होने वाली है। मेकर्स इस मूवी को 9 मई 2024 के दिन रिलीज करने का ऐलान कर चुके हैं। ये सुपरस्टार प्रभास की एक साई-फाई फिल्म है। जिसे हैवी बजट के साथ बनाया गया है। प्रभास और दीपिका पादुकोण स्टारर निर्देशक नाग अश्विन की ये मल्टी स्टारर मूवी करीब 600 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनाई जा रही हैं। इस फिल्म में प्रभास और दीपिका पादुकोण के अलावा दिशा पाटनी, कमल हासन और अमिताभ बच्चन जैसे धांसू सितारे भी हैं। तो क्या आप इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं।