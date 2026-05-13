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कौन हैं कन्नड़ एक्टर Dileep Raj जिनका भरी जवानी में हुआ देहांत, इंडस्ट्री में दौड़ी शोक की लहर

Kannada Star Dileep Raj dies: कन्नड़ एक्टर Dileep Raj के फैंस के लिए एक बुरी खबर आ रही है. 48 की उम्र में Dileep Raj का देहांत हो गया है. अब Dileep Raj की आखिरी पोस्ट वायरल हो रही है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 13, 2026 10:17 AM IST
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Kannada Star Dileep Raj dies: मनोरंजन जगत को बीते कुछ समय में किसी की बुरी नजर लग गई है. बीते कुछ समय में कई सितारे बॉलीवुड को अलविदा कर चुके हैं. अब एक और स्टार का देहांत हो गया है. यहां हम बात कर रहे हैं कन्नड़ एक्टर दिलीप राज (Dileep Raj) की जो अब हमारे बीच नहीं रहे. रिपोर्ट्स की मानें तो दिलीप राज को आज सुबह में हार्ट अटैक आया था. तबियत बिगड़ने के बाद दिलीप राज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया अपोलो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दिलीप राज का देहांत हो गया. टीवी 9 कन्नड़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिलीप राज को बचाया नहीं जा सका है. दिलीप राज इंडस्ट्री के जानेमाने एक्टर्स में से एक थे. एक्टर होने के साथ साथ दिलीप राज एक शानदार प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और डबिंग आर्टिस्ट भी थे.

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केवल इतने साल के थे दिलीप राज

दिलीप राज का देहांत केवल 48 साल की उम्र में हुआ है. दिलीप राज कन्नड़ सिनेमा में काफी काम कर चुके हैं. इसके अलावा दिलीप राज ने टीवी शोज में भी काम किया था. दिलीप राज ने अपने शानदार काम के जरिए फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाई थी. दिलीप राज की मौत ने फैंस का दिल तोड़ दिया है. फैंस को यकीन ही नहीं हो रहा है कि दिलीप राज अब इस दुनिया में नहीं है. फैंस लगातार सोशल मीडिया पर दिलीप राज को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. फैंस दिलीप राज के परिवार से इस बुरे समय में हिम्मत रखने के लिए कह रहे हैं.

क्या थी दिलीप राज की आखिरी पोस्ट?

वहीं दूसरी तरफ दिलीप राज की आखिरी पोस्ट लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है. इस समय दिलीप राज की आखिरी इंस्टा पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है. अपनी आखिरी पोस्ट में दिलीप राज ने अपनी फिल्म Nimma Vasthugalige Neeve Javaabdaararu का पोस्टर शेयर किया था. आपको बता दें कि Nimma Vasthugalige Neeve Javaabdaararu जनवरी 2025 में रिलीज की गई थी. उस दौरान दिलीप राज ने फैंस से अपील की थी कि वो टिकट बुक करके Nimma Vasthugalige Neeve Javaabdaararu देखने जरुर जाएं.

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इमोशनल हुए दिलीप राज के फैंस

अब दिलीप राज की इस पोस्ट को देखकर फैंस का कलेजा फट रहा है. फैंस लगातार दिलीप राज की इस पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं.फैंस कह रहे हैं कि उनको अब भी इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा है. आपको बता दें कि दिलीप राज का जन्म 2 सितंबर 1978 में हुआ था. दिलीप राज ने थिएटर के जरिए अपना करियर शुरू किया था. समय के साथ दिलीप राज इंडस्ट्री के बड़े सितारे बन गए. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी...

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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