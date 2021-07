Katrina Kaif रखेंगी साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम!! इस क्यूट एक्टर के साथ रोमांस करने को तैयार

Katrina Kaif to debut in South Industry: बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए कटरीना कैफ (Katrina Kaif) को एक दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है। इतने सालों में कटरीना कैफ ने खूब नाम कमाया और कई बेहतरीन किरदार प्ले किए। कटरीना कैफ अब करियर की उस स्टेज पर पहुंच गई हैं, जहां डायरेक्टर्स उनके लिए किरदार लिखते हैं। टाइगर 3 की जोया हो या अली अब्बस जफर की अपकमिंग सुपरहीरो फिल्म की लीड कैरेक्टर; कटरीना कैफ के नाम से इन दिनों फिल्में बिकती हैं। Also Read - Katrina Kaif Upcoming Movies: Tiger 3 और Sooryavanshi से बॉक्स ऑफिस हिलाने को तैयार कटरीना कैफ के खाते में हैं ये 6 फिल्में

यही कारण है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के निर्माताओं के साथ-साथ साउथ फिल्म निर्माता भी कटरीना कैफ के साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं। कटरीना कैफ को लेकर सामने आई रिपोर्ट की मानें तो उन्हें साउथ के क्यूट एक्टर विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) के अपोजिट एक फिल्म ऑफर हुई है, जो पैन इंडिया रिलीज होगी। इस फिल्म का निर्देशन शिवा निरवाना कर सकते हैं। विजय देवरकोंडा और कटरीना कैफ की इस फिल्म का निर्माण दिल राजू करेंगे, जो साउथ के जाने-माने निर्माता हैं।

कटरीना कैफ ने अभी तक इस फिल्म को आधिकारिक रूप से साइन नहीं किया है। अदाकारा ने कुछ समय मांगा है ताकि वो फिल्म की कहानी पढ़ पाएं। फिल्म से जुड़े सूत्र ने बताया है कि कटरीना कैफ बॉलीवुड की जानी-मानी अदाकारा हैं, जिनको साउथ में भी खूब प्यार किया जाता है। ऐसे में यह फिल्म साइन करना उनके लिए लकी साबित हो सकता है।

बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के दर्शकों ने कटरीना कैफ को खुले दिल से स्वीकार कर लिया है। अगर उनका साउथ में भी सफल डेब्यू हो जाता है तो वो प्रभास की तरह पैन इंडिया स्टार बन सकती हैं। करियर के जिस पड़ाव पर वो हैं, वहां उन्हें सीमाएं तोड़ने की जरूरत है क्योंकि बॉलीवुड में लगातार नई-नई हीरोइनें आ रही हैं। वैसे आप विजय देवरकोंडा और कटरीना कैफ को एक साथ देखने के लिए कितने उत्साहित हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।