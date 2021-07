KGF 2: Sanjay Dutt के नए पोस्टर ने हिलाया ट्विटर, फैंस बोले ‘जी हां, ये है खलनायक...’

KGF 2 New Poster: बॉलीवुड लाइफ हिन्दी ने आपको बीते दिनों ही यह जानकारी दी थी कि केजीएफ 2 के निर्माता संजय दत्त के जन्मदिन पर उनके फैंस को बड़ा सरप्राइज देने के मूड में हैं। कुछ देर पहले ही केजीएफ 2 के मेकर्स ने फिल्म से संजय दत्त का नया लुक रिलीज कर दिया है, जिसमें वो बेहद खूंखार नजर आ रहे हैं। संजय दत्त केजीएफ 2 के नए पोस्टर में हाथों में तलवार लिए और आंखों पर चश्मा चढ़ाए दिख रहे हैं। फिल्म के नए पोस्टर से साफ है कि संजय दत्त अपना पूरा गैंग लेकर यश से लोहा लेने के लिए आएंगे और उनके कदमों की आहट से ही लोगों की नींदें उड़ जाएंगी। Also Read - KGF 2 New Release Date: Aamir Khan से पंगा लेने के मूड में Sanjay Dutt और Yash

फिल्म केजीएफ 2 से सामने आए संजय दत्त के नए पोस्टर को देख उनके फैंस सांतवे आसमान पर पहुंच गए हैं। संजय दत्त के फैंस का कहना है कि केजीएफ 2 के नए पोस्टर से साफ है कि बाबा बॉलीवुड के सबसे बड़े खलनायक हैं।

Thank you so much everyone for all the warm birthday wishes. Working on #KGFChapter2 has been amazing. I know you all have been waiting for the film's release for a long time and I assure you that it'll be worth the wait!@TheNameIsYash @prashanth_neel @VKiragandur @hombalefilms pic.twitter.com/zXSqJGeb6i

— Sanjay Dutt (@duttsanjay) July 29, 2021