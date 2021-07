Sanjay Dutt की वजह से अटक गई KGF 2 की रिलीज डेट!! मेकर्स की बढ़ीं परेशानियां

KGF 2 release date delayed because of Sanjay Dutt: साउथ की सुपरहिट फिल्म केजीएफ (KGF) के दूसरे भाग का इंतजार कौन नहीं कर रहा है? केजीएफ के धमाके के बाद से ही दर्शकों के बीच केजीएफ 2 (KGF 2) के इंतजार में हैं। फिल्म केजीएफ 2 की शूटिंग पूरी हो चुकी है और इन दिनों मेकर्स इसका पोस्ट प्रोडक्शन वर्क पूरा करने में लगे हुए हैं। फिल्म केजीएफ 2 का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क जैसे ही पूरा हो जाएगा, वैसे ही मेकर्स इसकी रिलीज डेट का ऐलान कर देंगे। Also Read - Exclusive: KGF 2 की रिलीज डेट पर Ritesh Sidhwani ने खोला मुंह, जानें कब होगी Yash और Sanjay Dutt की भिड़ंत

फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन वर्क की बात करें तो फिल्म के मेकर्स सभी कलाकारों की डबिंग निपटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन संजय दत्त (Sanjay Dutt) की वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। केजीएफ 2 संजय दत्त के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है, जिसे 5 अलग-अलग भाषाओं में रिलीज किया जाएगा लेकिन परेशानी यह है कि संजय दत्त ने अभी तक डबिंग शुरू नहीं की है। संजय दत्त जब डबिंग पूरी कर लेंगे, उसके बाद ही मेकर्स फिल्म की रिलीज डेट को लेकर आधिकारिक घोषणा करेंगे। जब तक संजू बाबा अपना काम पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक मेकर्स के हाथ बंधे हुए हैं।

फिल्म केजीएफ 2 में संजय दत्त खलनायक अधीरा के किरदार में नजर आएंगे। इस किरदार के लिए संजय दत्त ने वाईकिंग्स का लुक धारण किया है। फिल्म से संजय दत्त का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है, जिसे बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला है। दर्शकों का मानना है कि केजीएफ 2 में संजय दत्त और यश की लड़ाई ऐतिहासिक होने वाली है। Also Read - KGF 2 के टीजर ने रचा इतिहास, 200 मिलियन व्यूज पूरे होते ही डायरेक्टर ने कही ये बात

यश स्टारर केजीएफ 2 में संजय दत्त (Raveena Tondon) के साथ-साथ रवीना टंडन भी नजर आएंगी। रवीना टंडन 90 के दशक की बड़ी अदाकारा थीं, जो केजीएफ 2 के जरिए फिल्मों में वापसी कर रही हैं। फिल्म में वो एक बड़ी राजनेत्री का किरदार निभाती दिखेंगी। Also Read - KGF Chapter 2: धमाकेदार गाने पर होगी अधीरा उर्फ संजू बाबा की एंट्री!! रॉकी भाई को सलाम करना भूलेंगे फैंस