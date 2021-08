KGF 2 स्टार Yash ने किया देश को सलाम, Pooja Hegde-Raashi Khanna समेत साउथ के इन सितारों ने दी आजादी के दिन की बधाई

South Indian actors wishes Happy Independence day 2021: आज पूरा देश 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। इस मौके पर कई फिल्मी सितारों ने भी आजादी के दिन की बधाई दी है। साउथ फिल्म केजीएफ (KGF) स्टार यश (Yash) से लेकर महेश बाबू तक कई साउथ सितारों ने भी इस मौके पर फैंस को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। आजादी के दिन की बधाई देते हुए कन्नड़ सुपरस्टार यश ने अपनी एक बेहद प्यारी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए यश ने लिखा है, 'आजादी दिमाग में है। विश्वास शब्दों में है। गर्व हमारी आत्मा में है। आइए देश को आजादी के दिन की सलामी दें।' Also Read - Top 10 South Indian Actor By Ormax Media: सिंहासन पर जमकर बैठे हैं Mahesh Babu, RRR स्टार Ram Charan का गिर गया ग्राफ

जबकि टॉलीवुड सुपरस्टार महेश बाबू (Mahesh Babu) ने देशवासियों को बधाई देते हुए लिखा है, 'आइए आजादी के जज्बे को एकजुट होकर मनाएं और एक दूसरे को प्रगति की राय पर ले चलें। आजादी के दिन की शुभकामनाएं।' महेश बाबू के अलावा, अदाकारा पूजा हेगड़े, राशि खन्ना ने भी फैंस को आजादी के जश्न की बधाई दी है। साउथ सितारों के ये कमेंट्स और पोस्ट्स आप यहां देख सकते हैं।

Let the spirit of freedom keep us united and guide us all on the path to progress! Happy #IndependenceDay ???

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) August 15, 2021