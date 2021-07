KGF 2 के टीजर ने रचा इतिहास, 200 मिलियन व्यूज पूरे होते ही डायरेक्टर ने कही ये बात

KGF 2 Teaser creates history: साउथ सुपरस्टार यश (Yash) की केजीएफ 2 (KGF 2) का इंतजार दर्शकों के बीच बहुत ही बेसब्री से हो रहा है। यह फिल्म जुलाई 2021 को रिलीज होने वाली थी लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से यह सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पायी है। फिल्म के निर्माताओं ने कुछ महीनों पहले केजीएफ 2 का टीजर जारी करके फैंस को रिलीज के बारे में जानकारी दी थी लेकिन कोरोना ने फैंस और निर्माताओं दोनों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। Also Read - KGF Chapter 2: धमाकेदार गाने पर होगी अधीरा उर्फ संजू बाबा की एंट्री!! रॉकी भाई को सलाम करना भूलेंगे फैंस

फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने कुछ देर पहले ही ट्विटर पर केजीएफ 2 का टीजर शेयर करते हुए फैंस को शुक्रिया कहा है। केजीएफ 2 के ट्रेलर ने 200 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रशांत नील ने फैंस को टीजर पर इतना प्यार बरसाने के लिए धन्यवाद कहा है। प्रशांत नील ने ट्विटर पर लिखा है, ‘आप सभी ने फिल्म के टीजर को जो प्यार दिया है, उसके लिए शुक्रिया।’

Thank you everyone for the thundering response!!!https://t.co/4PzV1fc4uk#KGF2Teaser200MViews pic.twitter.com/dsByWfRaX5

— Prashanth Neel (@prashanth_neel) July 16, 2021