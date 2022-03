KGF 2 Trailer FIRST Review OUT: कन्नड़ सुपरस्टार यश (Yash) की फिल्म केजीएफ 2 (KGF 2) 14 अप्रैल के दिन सिल्वर स्क्रीन पर तहलका मचाने वाली है। ये फिल्म आरआरआर के बाद दूसरी सबसे बड़ी बहुप्रतीक्षित फिल्म है। जिसका दर्शकों को लंबे वक्त से इंतजार है। अभी तक फिल्म का ट्रेलर मेकर्स ने जारी नहीं किया है। हालांकि फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर्स और टीजर पहले से ही फैंस के बीच उत्साह की सुनामी जगा चुके हैं। फिल्म का जबरदस्त ट्रेलर 27 मार्च के दिन सामने आएगा। जिसका मेकर्स ने पहले ही ऐलान कर दिया है। ऐसे में हर किसी की नजर इस बात पर है कि फिल्म का ट्रेलर कैसा होगा। Also Read - Top 5 South Gossips of the Week: यश स्टारर केजीएफ 2 के ट्रेलर रिलीज डेट ने मचाया हंगामा, बाहुबली 3 लेकर आएंगे प्रभास-राजामौली

इस बीच फिल्म केजीएफ 2 का ट्रेलर इंडस्ट्री के एक खास शख्स ने देख लिया है। जिसके बाद अपना एक्साइटमेंट उन्होंने सोशल मीडिया पर बयां करते हुए ट्रेलर का फर्स्ट रिव्यू जारी कर दिया है। दरअसल, ओवरसीज सेंसर बोर्ड के मेंबर और पत्रकार उमैर संधू ने इस फिल्म का ट्रेलर सेंसर स्क्रीनिंग के दौरान देख लिया है। जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'सेंसर बोर्ड में केजीएफ 2 का ट्रेलर देखा। ये धमाकेदार है। बिल्कुल निशब्द हूं। एक बहुत बड़ी हिट फिल्म रास्ते में है। यश आपको सलाम है।' यहां देखें उमैर संधू का ये ट्वीट।

Saw #KGF2 Trailer at Censor Board ! It will BLOW your mind. Totally Speechless ?? ! Monster HIT is on the way. #Yash Hatsoff to you.#KGF2Trailer #KGF2TrailerOnMar27 #KGFChpater2 ? — Umair Sandhu (@UmairSandu) March 5, 2022

इस ट्वीट के बाद रॉकी भाई उर्फ यश के फैंस का क्रेज सातवें आसमान पर है। फिल्म के ट्रेलर के लिए लोग अभी से ही बेकरार हो रहे हैं। फिल्म का पहला भाग हिंदी बेल्ट में भी सुपरहिट हुआ था। जिसके बाद निर्देशक प्रशांत नील की इस फिल्म के दूसरे पार्ट को और भी विशाल बनाया गया है। फिल्म में बॉलीवुड स्टार संजय दत्त और रवीना टंडन भी नजर आने वाले हैं। जबकि सुपरस्टार यश के अपोजिट अदाकारा श्रीनिधी शेट्टी ही नजर आएंगी। तो क्या आप इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं।