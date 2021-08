KGF 2 will not release in theaters: साउथ सुपरस्टार यश (Yash) की अपकमिंग फिल्म केजीएफ 2 (KGF 2) का इंतजार पूरा देश कर रहा है। इस फिल्म में संजय दत्त (Sanjay Dutt) और रवीना टंडन (Raveena Tondon) जैसे कलाकार भी अहम किरदार निभाते दिखेंगे। खबरों की मानें तो इन दिनों मेकर्स केजीएफ 2 का पोस्ट-प्रोडक्शन वर्क खत्म करने में लगे हुए हैं ताकि इसे समय पर थिएटर में रिलीज किया जा सके। केजीएफ 2 को देखने के लिए दर्शक बहुत बेचैन हैं, जिसके लिए मेकर्स दिनरात मेहनत कर रहे हैं। Also Read - KGF Chapter 2 Release Date: Yash ने आखिरकार कर दिया बड़ा ऐलान, इस दिन सिल्वर स्क्रीन पर धमाका करेगा 'रॉकी भाई'

लेकिन ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केजीएफ 2 के मेकर्स फिल्म को थिएटर की जगह ओटीटी पर रिलीज करने की सोच रहे हैं। जी हां, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। कमाल आर खान (KRK) ने अपने एक ट्वीट से पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया है। केआरके ने ट्वीट में दावा किया है कि यश की फिल्म केजीएफ 2 सीधे ओटीटी पर रिलीज होगी और एक बड़े प्लेटफॉर्म ने मेकर्स को अच्छा ऑफर भी दिया है। केआरके ने ट्वीट में ज्यादा कुछ नहीं बताया है लेकिन उनके इस खुलासे ने लोगों के दिमाग हिला दिए हैं।

According to my sources film #KGF2 is sold to release directly on #OTT. — KRK (@kamaalrkhan) August 22, 2021

केजीएफ 2 के मेकर्स काफी लम्बे समय से थिएटर खुलने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो इसे ओटीटी पर रिलीज नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में केआरके के ट्वीट से फैंस काफी परेशान हैं क्योंकि उन्हें भी लगता है कि केजीएफ 2 जैसी धमाकेदार एक्शन थ्रिलर को सिनेमाघरों में ही रिलीज होना चाहिए। Also Read - KGF 2: Yash और Sanjay Dutt की टक्कर से पहले बिके सैटेलाइट अधिकार, इस मेगा ग्रुप ने झटकी डील

वैसे आपको बताते चलें कि केजीएफ 2 के मेकर्स ने हाल में ही फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान किया है। मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर रिलीज करते हुए बताया है कि वो 14 अप्रैल 2022 के दिन फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करेंगे। ऐसे में यश के फैंस यह भी सोच रहे हैं कि केआरके ने किस आधार पर यह कहा है कि केजीएफ 2 ओटीटी पर रिलीज होगी? वैसे आपको क्या लगता है, केजीएफ 2 को सिनेमाघरों में अच्छी व्यूअरशिप मिलेगी या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर? कमेंट करके जरूर बताएं। Also Read - KGF 2 स्टार Yash ने किया देश को सलाम, Pooja Hegde-Raashi Khanna समेत साउथ के इन सितारों ने दी आजादी के दिन की बधाई