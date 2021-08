KGF 2: Yash और Sanjay Dutt की टक्कर से पहले बिके सैटेलाइट अधिकार, इस मेगा ग्रुप ने झटकी डील

Yash and Sanjay Dutt's film KGF 2 satellite rights sold to Zee Group: साउथ सुपरस्टार यश (Yash) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) की अपकमिंग फिल्म केजीएफ 2 (KGF 2) की रिलीज डेट का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। मगर इस बीच मेकर्स ने इस फिल्म की नई रिलीज की तारीख के ऐलान के इंतजार में बैठे दर्शकों को एक बड़ी जानकारी दी है। कन्नड़ सुपरस्टार यश ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर बताया है कि उनकी इस मचअवेटेड फिल्म के साउथ इंडियन भाषाओं के सैटेलाइट अधिकार जी ग्रुप ने खरीद लिए हैं। Also Read - KGF 2 स्टार Yash ने किया देश को सलाम, Pooja Hegde-Raashi Khanna समेत साउथ के इन सितारों ने दी आजादी के दिन की बधाई

सुपरस्टार यश ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर करते हुए लिखा, ‘ऐलान करते हुए खुशी है कि केजीएफ 2 साउथ सिर्फ जी पर।’ सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ 2 के कन्रड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं को जी कन्नड़, जी तेलुगु, जी तमिल और जी केरलम पर प्रसारित किया जाएगा। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक जी ग्रुप ने इस फिल्म के सैटेलाइट अधिकार मोटी रकम चुकाकर खरीदे हैं। हालांकि ये डील कितनी बड़ी है इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। सुपरस्टार यश की ये पोस्ट आप यहां देख सकते हैं।

दिलचस्प बात ये है कि केजीएफ 2 के अलावा जी साउथ ने एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर के भी सैटेलाइट अधिकारों की डील हासिल की है। केजीएफ 2 की बात करें तो इस फिल्म में 'रॉकी भाई' उर्फ यश के अलावा साउथ ब्यूटी श्रीनिधी शेट्टी लीड रोल में हैं। जबकि बॉलीवुड फिल्म स्टार संजय दत्त इसमें मेन विलेन का रोल निभाएंगे। उनका किरदार अधीरा पहले से ही काफी चर्चा में हैं। जबकि एक्ट्रेस रवीना टंडन फिल्म में प्रधानमंत्री राइमा सेन के रोल में नजर आएंगी। इस फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील हैं। जो इससे पहले कई सुपरहिट साउथ फिल्में दे चुके हैं।