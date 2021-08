KGF 2: Yash की फिल्म को हथियाने के लिए OTT प्लेटफॉर्म ने दिया सबसे बड़ा ऑफर !! क्या होगा ‘रॉकी’ भाई का फैसला?

Yash’s KGF 2 gets biggest OTT release deal offer: कन्नड़ सुपरस्टार यश (Yash) की अपकमिंग फिल्म केजीएफ 2 (KGF 2) के लेकर फिल्मी हलकों में काफी हलचल है। इस मेगा बजट फिल्म की रिलीज पर हर कोई आंखें लगाए बैठा है। पहले ये फिल्म इसी साल 16 जुलाई पर थियेटर्स में पहुंचने वाली थी। जिस पर कोरोना की दूसरी लहर ने ब्रेक लगा दिया। तभी से फिल्म की अगली रिलीज डेट को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। बॉलीवुड लाइफ ने इससे पहले अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया था कि केजीएफ 2 के निर्माता अपनी इस फिल्म को किसी त्योहारी मौके पर रिलीज करने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से पता लगा था कि ये फिल्म इस साल दिवाली के मौके पर थियेटर पहुंच सकती है। अभी तक मेकर्स ने अपनी फिल्म की अगली रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। इस बीच यश, श्रीनिधि शेट्टी (Srinidhi Shetty), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और रवीना टंडन (Raveena Tandon) स्टारर स्टारर फिल्म के डिजिटल रिलीज के राइट्स को हथियाने के लिए ओटीटी मालिकों के बीच भी होड़ लग गई है। Also Read - Top 5 South Gossips of the Week: Prabhas की धमक से कांपेंगे Mahesh Babu, Pawan-Rana तो Liger एक्ट्रेस के पापा ने ठोंकी Vijay Deverakonda की पीठ

सुनने में आ रहा है कि यश स्टारर फिल्म केजीएफ को एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने बहुत बड़ी रकम ऑफर की है। सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी रिलीज के लिए एक बड़े प्लेयर ने 255 करोड़ रुपये का मेगा ऑफर दिया है। रिपोर्ट्स की मानें तो अभी तक साउथ सुपरस्टार ने इस डील को फाइनल नहीं किया है। कहा जा रहा है कि यश चाहते हैं कि उनकी ये फिल्म पहले थियेटर्स पर ही रिलीज हो। जिसके बारे में सुपरस्टार यश ने फिल्म के निर्माताओं को भी अपनी राय बता दी है। अब देखना होगा कि इस बारे में फिल्म निर्माता क्या आखिरी फैसला लेते हैं।

इस बीच सुपरस्टार यश अपनी दूसरी फिल्म को लेकर चर्चा में है। रिपोर्ट्स हैं कि वो केजीएफ 2 के बाद यश निर्देशक नार्थन की अगली फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनका किरदार नेवी ऑफिसर का बताया जा रहा है। जिसमें एक्टर के अपोजिट लीड रोल में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया नजर आ सकती हैं। इससे पहले यश और तमन्ना भाटिया ने फिल्म केजीएफ चैप्टर वन में एक डांसिग वीडियो की नजर आई थीं।