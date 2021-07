KGF: Chapter 2 के मेकर्स लिया बड़ा यू टर्न, जल्द करेंगे Yash स्टारर फिल्म की रिलीज डेट अनाउंसमेंट

KGF: Chapter 2 New Release Date Announce Soon: केजीएफ: चैप्टर 2 (KGF: Chapter 2) बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, जिसकी रिलीज का इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और केजीएफ: चैप्टर 2 दुनिया भर के सिनेमाघरों में 16 जुलाई 2021 को रिलीज होने वाली थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर ने मेकर्स की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। दूसरी लहर के बाद कई राज्यों ने लॉकडाउन की घोषणा और पूरे भारत में सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था। जैसे-जैसे कोविड के मामले कम हो रहे हैं और स्थिति सामान्य हो रही है। ऐसे में केजीएफ के निर्माता बहुत जल्द एक नई डेट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। Also Read - KGF Chapter 2: करोड़ों में बिके Yash की फिल्म के ऑडियो राइट्स !!

केजीएफ: चैप्टर 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील ने सोशल मीडिया एक पोस्टर साझा करते हुए घोषणा की कि केजीएफ 2 की एक नई रिलीज डेट की घोषणा बहुत जल्द की जाएगी। पोस्टर में कहा गया है, 'जब हॉल गैंगस्टरों से भर जाएगा तो मॉन्स्टर आएगा!! जल्द ही एक नई डेट की घोषणा की जाएगी।' बीते दिनों आईं रिपोर्ट्स में बताया गया था कि ये फिल्म 9 सितंबर के दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मेकर्स ने इन सभी अफवाहों पर लगाम लगा दी है। सभी फैंस को केजीएफ: चैप्टर 2 की नई रिलीज का इंतजार रहेगा।

इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार यश (Yash) गैंगस्टर रॉकी भाई की भूमिका में दिखाई देंगे। फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त (Sanjay Dutt) अधीरा का किरदार निभाते दिखाई देंगे। इन दोनों सुपरस्टार्स की ऑनस्क्रीन भिड़ंत देखना अपने आप एक दिलचस्प नजारा होगा। फिल्म में श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज और रवीना टंडन जैसी कई कलाकार मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे। फिल्म के सेटेलाइट राइट्स पहले ही बिक चुके हैं।