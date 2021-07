KGF Chapter 2: Sanjay Dutt के फैंस को मेकर्स देंगे बड़ा तोहफा, इस दिन रिलीज होगा 'अधीरा' का वेलकम

KGF 2 makers to release Sanjay Dutt aka Adheera's introductory song on this day: साउथ सुपरस्टार यश (Yash) और बॉलीवुड फिल्म स्टार संजय दत्त (Sanjay Dutt) की भिड़ंत को देखने के लिए बेताब फिल्म केजीएफ 2 के दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर है। इस फिल्म में संजय दत्त उर्फ अधीरा के किरदार की झलक देने के लिए निर्माताओं ने कुछ बड़ा प्लान कर रखा है। फिल्म स्टार संजय दत्त के बर्थडे के दिन इसका खुलासा होने वाला है। Also Read - सोशल मीडिया पर लीक हुआ KGF 2 का नया पोस्टर, Yash के फैंस में मची खलबली

सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म स्टार संजय दत्त के बर्थडे यानी 29 जुलाई के दिन इस फिल्म का एक धमाकेदार गाना रिलीज होना है। ये गाना संजय दत्त के किरदार अधीरा का इंट्रोडक्ट्ररी सॉन्ग है। जिसमें संजय दत्त के किरदार अधीरा का ग्रैंड वेलकम दिखाया जाना है। इस गाने को बेहद बड़े स्तर पर फिल्माया गया है। फिल्म के गाने को हिंदी, कन्नड़, तेलुगु और तमिल सिनेमा के बडे़ गायकों ने गाया है। जबकि फिल्म के इस गाने की कोरियोग्राफी बजरंगी मोहन ने की है।

फिल्म की रिलीज डेट अभी तक सामने नहीं आई है। इस फिल्म को पहले इसी साल जुलाई के महीने में रिलीज किया जाना था। जिस पर कोरोना की दूसरी लहर ने पानी फेर दिया। अब इसके बाद मेकर्स ने अभी तक फिल्म की दूसरी रिलीज डेट को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। यश स्टारर फिल्म संजय दत्त मेन विलेन के किरदार में दिखने वाले हैं। जबकि इस फिल्म में एक्ट्रेस रवीना टंडन भी नजर आने वाली हैं। फिल्म में यश के अपोजिट लीड रोल में कन्नड़ ब्यूटी श्रीनिधी शेट्टी है। एक्ट्रेस ने केजीएफ के पहले पार्ट से ही डेब्यू किया था।

संजय दत्त की वजह से ही अटक रही है रिलीज डेट

इस बीच बीते दिनों खबरें थी कि फिल्म स्टार संजय दत्त के किरदार के कुछ हिस्सों की डबिंग फिलहाल होना बाकी है। जिसकी वजह से ही मेकर्स इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई पक्की राय नहीं बना पा रहे हैं।