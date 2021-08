KGF स्टार Yash ने स्क्रीन के लिए क्यों बदल डाला अपना असली नाम? जानिए यहां !!

KGF star Yash changes real name Naveen Kumar Gowda for screen due to this reason: अक्सर फिल्मी सितारे सिल्वर स्क्रीन के लिए अपना नाम बदल देते हैं। ऐसा सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ फिल्मी सितारों ने भी किया है। केजीएफ 2 (KGF 2) फेम कन्नड़ सुपरस्टार यश (Yash) ने भी ऐसा किया है। कम ही लोग जानते हैं कि साउथ सुपरस्टार यश का असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है। फिल्म स्टार ने अपना ये नाम फिल्मी दुनिया में एंट्री के लिए बदल दिया था। क्या आप जानते हैं कि एक्टर ने ऐसा क्यों किया। दरअसल, फिल्म स्टार यश ने जिस वक्त फिल्मी दुनिया में कदम रखने की तैयारी की तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें उनके नाम में बदलाव करने के लिए कहा। कई लोगों की राय थी कि उनका नाम नवीन हीरो के तौर पर नहीं जंचता। इसलिए उन्हें अपना नाम अपीलिंग रखना चाहिए। इस राय को फिल्म स्टार ने तुरंत मानते हुए अपना नाम बदल डाला। Also Read - Biggest Box Office Clash: KGF 2 और Salaar को धूल चटाने के लिए Bhediya बनकर आएंगे Varun Dhawan!!

यश ने अपने नए नाम के लिए ज्यादा सोचा भी नहीं और उन्होंने अपने निक नेम यानी बचपन के नाम यश को ही स्क्रीन नेम ही बना डाला। वैसे, यश के सभी फैंस यही कहेंगे कि एक्टर ने ये बहुत सही फैसला किया।

इस दिन रिलीज होगी केजीएफ 2

साउथ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म केजीएफ 2 इन दिनों खूब चर्चा में है। फिल्म स्टार की इस फिल्म का इंतजार दर्शकों को बेसब्री से है। हाल ही में मेकर्स ने ऐलान किया है कि ये फिल्म इस साल सिल्वर स्क्रीन नहीं पहुंच पाएगी। निर्माता सुपरस्टार यश की इस फिल्म को अब अगले साल 14 अप्रैल 2022 के दिन ही थियेटर्स पर लाने की तैयारी में है। इसकी वजह देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चल रही खबरें हैं। इसलिए मेकर्स इस वक्त को उसी वक्त रिलीज करना चाहते हैं जब देश में हालात सामान्य हो। सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ 2 के निर्देशक प्रशांत नील है। इस फिल्म में श्रीनिधी शेट्टी के अलावा, रवीना टंडन और संजय दत्त जैसे बड़े बॉलीवुड सितारे भी नजर आने वाले हैं।