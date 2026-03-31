ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • South Gossip
  • Toxic में विलने या हीरोइन? कियारा आडवाणी के किरदार से उठा पर्दा, एक्ट्रेस ने खुद बताया कैसा होगा रोल...

Toxic में विलने या हीरोइन? कियारा आडवाणी के किरदार से उठा पर्दा, एक्ट्रेस ने खुद बताया कैसा होगा रोल

Toxic: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी जल्द ही केजीएफ स्टार यश की मच अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' से अपना साउथ डेब्यू करने वाली हैं. वहीं इस मूवी में एक्ट्रेस का किरदार कैसा होगा इससे पर्दा उठ चुका है. तो चलिए जानते हैं 'टॉक्सिक' में कियारा का रोल क्या होगा.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 31, 2026 8:50 AM IST

Toxic में विलने या हीरोइन? कियारा आडवाणी के किरदार से उठा पर्दा, एक्ट्रेस ने खुद बताया कैसा होगा रोल
'टॉक्सिक' में कैसा होगा कियारा आडवाणी का किरदार?

Kiara Advani Villain or Heroine in Toxic?: केजीएफ स्टार यश (Yash) की मच अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. कभी ये अपने टीजर के अश्लील सीन को लेकर विवादों में आ जाती है, तो कभी फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है. वहीं अब इस मूवी में कियारा आडवाणी (Kiara Advani) का किरदार चर्चा में बना हुआ है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने कैरेक्टर को लेकर बड़ा खुलासा किया और उन्होंने बताया कि फिल्म में उनका किरदार कैसा होगा.

Also Read
'बच्चा है तू मेरा', अनन्या पांडे और कियारा आडवाणी के साथ राकेश बेदी ने किया कुछ ऐसा, Video देख मजे ले रहे नेटिजन्स

Toxic एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा

गौरतलब है कि, गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी इस मूवी में कियारा आडवाणी (Kiara Advani) 'नादिया' का किरदार निभा रही है, जिसकी जानकारी एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक शेयर करने के साथ दी गई थी लेकिन फैंस को ये नहीं मालूम कि, 'टॉक्सिक' में नादिया विलेन है या फिर हीरोइन. इसी कशमश के बीच कियारा आडवाणी ने एक इंटरव्यू में अपने किरदार को लेकर बड़ा खुलासा किया है.

Also Read
Toxic Fact Check: रिलीज से पहले लीक हुई यश की फिल्म की कहानी? अफवाहों की ऐसे खुल गई पोल

Kiara Advani ने बताया कैसा होगा किरदार

कियारा आडवाणी ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए कहा, 'टॉक्सिक में नादिया वो सबसे अनोखा किरदार है, जिसका आर्क मैंने अब तक पढ़ा है. जिस तरह गीतू मोहंदास मेरी डायरेक्टर ने इस किरदार को लिखा है और इसकी जर्नी को फिगर दिया है, उसने मुझे बेहद एक्साइटेड किया है. मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने और उनके विजन के तहत इस रोल को निभाने के लिए तैयार महसूस कर रही थी.' कियारा आडवाणी के इस बयान से तो साफ है कि, फिल्म में उनका रोल काफी दमदार और इंट्रेस्टिंग होने वाला है और उनकी बातों से ये भी साफ है कि, वो फिल्म में विलेन के रोल में तो नहीं ही दिखाई देंगी. हालांकि, सच का पता तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा.

Also Read
Toxic: यश के साथ Kiara Advani ने पार की बोल्डनेस की हदें? सामने आया रोमांटिक पोस्टर, इस दिन रिलीज होगा पहला गाना

रिलीज हो चुका है पहला गाना 'तबाही'

आपको बता दें कि, गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बन रही केजीएफ स्टार यश की इस मचअवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म का पहला गाना 'तबाही' रिलीज हो चुका है. इस गाने में यश और कियारा का बेहद रोमांटिक पोस्टर देखने को मिलता है, क्योंकि अभी इसका सिर्फ ऑडियो वर्जन ही जारी किया गया है. मालूम हो कि, इस गाने को विशाल मिश्रा ने कंपोज किया है और इसे हिंदी, कन्नड़ और तेलुगु समेत कई भाषाओं में रिलीज किया गया है.

कब रिलीज होगी Toxic?

वहीं अगर बात करें यश स्टारर फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज की तो पहले ये 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी, लेकिन इसी दिन रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' रिलीज हो रही थी, जिसके चलते मेकर्स ने 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट बदल दी और अब ये 4 जून 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Entertainment News Kiara Advani South Gossip Toxic Yash