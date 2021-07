Kiara Advani ने इस हसीना के जबड़े से निकाली Jr NTR की ब्लॉकबस्टर फिल्म!!

Kiara Advani considered for Jr NTR's next: ट्रिपल आर (RRR) सुपरस्टार जूनियर एनटीआर (Jr NTR) ने राजामौली की फिल्म लगभग पूरी कर दी है, जो इस साल दशहरे के मौके पर रिलीज होगी। इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह है और ट्रेड एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ट्रिपल आर बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा देगी। कलाकार जूनियर एनटीआर को भी अपनी फिल्म पर पूरा भरोसा है, जिस कारण वो इसके प्रमोशन की ज्यादा फिक्र नहीं कर रहे हैं। जूनियर एनटीआर ट्रिपल आर खत्म करते ही अपनी अगली फिल्म शुरू करने की प्लानिंग में हैं। जूनियर एनटीआर की इस फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश लगातार जारी है, जो कियारा आडवाणी (Kiara Advani) पर खत्म हो सकती है। Also Read - Kiara Advani नहीं, Jr NTR की फिल्म में हुई इस हसीना की एंट्री, मुंह देखती रह गई Akshay Kumar की हीरोइन

कुछ समय पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं कि जूनियर एनटीआर की अगली फिल्म में पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) दिखाई देंगी। पूजा हेगड़े साउथ में जाना-माना नाम हैं, जिस कारण मेकर्स उन्हें अपनी फिल्म में लेने की सोच रहे हैं। हालांकि ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो मेकर्स ने पूजा हेगड़े से जूनियर एनटीआर की फिल्म को लेकर कोई चर्चा नहीं की है।

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मेकर्स जूनियर एनटीआर के अपोजिट अदाकारा कियारा आडवाणी को साइन करने की सोच रहे हैं। कियारा आडवाणी बॉलीवुड की सफल हीरोइन हैं, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में हिट फिल्में दी हैं। कियारा आडवाणी जूनियर एनटीआर की फिल्म से साउथ में कदम रख सकती हैं। Also Read - Shraddha Kapoor, Mouni Roy और Jacqueline Fernandez चोरी-छुपे लड़ा रही हैं इश्क, फैंस को नहीं है खबर

साउथ के ज्यादातर निर्माता इन दिनों पैन इंडिया फिल्में बनाने पर जोर दे रहे हैं, जिस कारण वो बॉलीवुड की हीरोइनों को अपनी फिल्मों के लिए साइन कर रहे हैं। यहां तक कि जूनियर एनटीआर की ट्रिपल आर में भी अदाकारा आलिया भट्ट (Alia Bhatt) नजर आएंगी। आलिया भट्ट ट्रिपल आर से साउथ इंडस्ट्री में कदम जमाने की कोशिश करेंगी। फिल्म ट्रिपल आर से सामने आया आलिया भट्ट का धांसू लुक दर्शकों को काफी पसंद आया है। वैसे आप जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी को साथ देखने के लिए कितने उत्साहित हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Also Read - जमाने से छिप-छिपकर नैना लड़ाती हैं बॉलीवुड की ये 9 एक्ट्रेस, लगने नहीं देती हैं अफेयर की भनक