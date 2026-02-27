Toxic: यश के साथ Kiara Advani ने पार की बोल्डनेस की हदें? सामने आया रोमांटिक पोस्टर, इस दिन रिलीज होगा पहला गाना

Toxic: डायरेक्टर गीतू मोहनदास की फिल्म 'टॉक्सिक' का नया पोस्ट जारी किया गया है, जिसमें कियारा आडवाणी यश के साथ बोल्डनेस की सारी हदें पार करती नजर आ रही हैं. साथ ही फिल्म के पहले गाने की रिलीज डेट भी सामने आ गई है.

Toxic First Song Tabaahi: 'केजीएफ' (KGF) स्टार यश (Yash) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) को लेकर सोशल मीडिया से लेकर दर्शकों के बीच तक जबरदस्त बज बना हुआ है. वहीं मेकर्स भी लोगों में फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट को बरकरार रखने के लिए एक के बाद एक मूवी से जुड़ी अपडेट्स शेयर कर रहे हैं. इसी बीच 'टॉक्सिक' का नया रोमांटिक पोस्टर (Toxic Romantic Poster) जारी किया गया है, जिसमें कियारा आडवाणी (Kiara Advani) यश के साथ बोल्डनेस की हदें पार करती नजर आ रही हैं. वहीं इस पोस्टर के साथ 'टॉक्सिक' के पहले गाने की रिलीज डेट (Toxic First Song Tabaahi Release Date) की भी अनाउंसमेंट की गई है.

लोगों के दिलों में आग लगा रहा नया पोस्टर

फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्राउन-अप्स' का सामने आया नया पोस्ट मूवी के पहले गाने 'तबाही' (Toxic First Song Tabaahi) का है, जिसने आते ही सोशल मीडिय पर तहलका मचा दिया है. इस पोस्टर को देखकर ही साफ लग रहा है कि, फिल्म का यह म्यूजिकल चैप्टर बहुत ही दमदार और इमोशन्स से भरा होने वाला है. पोस्टर में 'रॉकिंग स्टार' यश और कियारा आडवाणी सुमद्र के किनारे एक-दूसरे को गले लगाए नजर आ रहे हैं. गाने का पोस्टर ही लोगों के दिलों में आग भड़काने के लिए काफी है.

कैसा है कियार आडवाणी और यश का लुक?

पोस्टर में यश काफी रफ-एंड-टफ और स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, वहीं कियारा उन्हें बड़ी शिद्दत से थामे हुए नजर आ रही हैं. दोनों की केमिस्ट्री कमाल की लग रही है. एक तरफ कियारा का सादगी भरा लुक है और दूसरी तरफ यश का दमदार अंदाज, जो इस तस्वीर को बहुत ही इंटेंस बना रहा है. पीछे फैला हुआ विशाल समंदर उनके बीच के बेकाबू और गहरे प्यार को बखूबी दिखा रहा है.

कब रिलीज होगा 'तबाही' गाना?

पोस्टर के साथ बताया गया है कि, 'टॉक्सिक' का पहला गाना 'तबाही' 2 मार्च को रिलीज होगा, लेकिन रिलीज से पहले ही दर्शकों के बीच इसकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई हैं. बता दें कि, इस गाने को मशहूर कंपोजर और सिंगर विशाल मिश्रा ने तैयार किया है और आवाज भी उन्होंने ही दी है. अपनी रूहानी आवाज और सुपरहिट गानों के लिए जाने जानें वाले विशाल मिश्रा की इस फिल्म के साथ जुगलबंदी फैंस के लिए किस सरप्राइज से कम नहीं है.

कैसी है 'टॉक्सिक' की स्टारकास्ट?

वहीं अगर बात करें यश और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म 'टॉक्सिक' के स्टारकास्ट की तो वो काफी तगड़ी है. इसमें यश और कियारा के अलावा साउथ सुपरस्टार नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया जैसी दमदार हसीनाएं नजर आने वाली हैं. खास बात ये है कि, फिल्म की कहानी को खुद यश ने ही लिखा है और इसका निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है. 'टॉक्सिक' की शूटिंग कन्नड़ और इंग्लिश में एक साथ हुई है, जिसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी डब किया जाएगा. केविएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले बनी ये फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

