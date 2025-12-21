Toxic First Look: आंखों से बहते आंसू और... 'टॉक्सिक' से जारी हुआ Kiara Advani का पहला लुक, पोस्टर देख लोगों ने पूछे ये सवाल

Toxic Movie: कियारा आडवाणी की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' का फर्स्ट लुक जारी किया गया है, जिसमें उनका लुक बेहद रहस्य और इमोशनल भरा है. हालांकि, उनके इस पोस्ट को देखने के बाद यूजर्स अब फिल्म से जुड़ा सवाल कर रहे हैं.

Kiara Advani Toxic First Look: साउथ सुपरस्टार यश (Yash) की मच अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) पिछले काफी समय से चर्चा में है. हालांकि, अब इससे एक-एक करके पर्दा उठने लगा है. कुछ समय पहले 'टॉक्सिक' (Toxic First Look) से यश का फर्स्ट लुक जारी किया गया था, वहीं अब फिल्म की लीड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) के पहले लुक से पर्दा उठाया गया है. पोस्टर काफी रहस्यमयी और इमोशनल नजर आ रहा है, साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा किया गया है. लेकिन जैसे ही 'टॉक्सिक' से कियारा आडवाणी का फर्स्ट लुक (Kiara Advani Toxic First Look) रिवील हुआ वैसे ही यूजर्स बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं. आइए जानते हैं वो क्या है...

पहली बार में दिखा Kiara Advani का ग्लैमर अंदाज

यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का पहला लुक (Toxic First Look) रविवार 21 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है, जिसे खुद फिल्म के लीड एक्टर यश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. पोस्टर में पहली नजर में कियारा आडवाणी (Kiara Advani) एक स्टेज पर ग्लैमर अंदाज में नजर आती हैं, लेकिन बाद में पोस्टर में कई ऐसी चीजें भी देखने को मिलती है, जो यूजर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है.

आंखों से बहते आंसू और इंटेंस लुक ने खींचा ध्यान

'टॉक्सिक' के फर्स्ट लुक में कियारा ब्लैक ऑफ-शोल्डर, थाई-हाई क्लिट गाउन में नंगे पांव डांस फ्लोर पर स्पॉटलाइट के बीच खड़ी हैं और कैमरे से दूर, गहरी सोच में डूबी हुई नजरों से देख रही हैं. उनकी आंखों से आंसू बहते हुए नजर आ रहे हैं. पोस्टर में कियारा का लुक काफी रहस्यमयी और इमोशनल लग रहा है. बता दें कि, फिल्म में एक्ट्रेस नादिया की भूमिका निभाती नजर आएंगी. जैसे ही एक्ट्रेस का पोस्टर जारी हुआ वैसे ही यह वायरल हो गया. लोगों को कियारा का ये लुक काफी पसंद आ रहा है और वह कमेंट सेक्शन में एक्ट्रेस की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे हैं.

कब रिलीज होगी Toxic?

'टॉक्सिक' का पहला लुक शेयर करते हुए यश (Yash) ने कैप्शन में लिखा, 'कियारा आडवाणी को ए टॉक्सिक फेयरीटेल फॉर ग्रॉन अप्स में नादिया के रूप में पेश कर रहा हूं.' साथ ही पोस्ट में फिल्म की रिलीज डेट भी रिवील कर दी गई है. केजीएफ स्टार यश की ये एंटीसिपेटेड फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, लेकिन इसके पहले यूजर्स इसके ट्रेलर को लेकर एक्साइटेड हैं और कमेंट सेक्शन में हर कोई यही सवाल कर रहा है कि, 'टॉक्सिक' का ट्रेलर कब रिलीज होगा?

