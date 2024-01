Dhanush gets mobbed at Ayodhya Ram Mandir Temple: तमिल सुपरस्टार धनुष उन फिल्म स्टार्स की लिस्ट में शामिल हैं जो आज श्रीराम मंदिर के उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनने अयोध्या पहुंचे। तमिल सुपरस्टार धनुष का यहां से एक वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। सामने आए इस वीडियो में तमिल सुपरस्टार धनुष को यहां भारी सिक्योरिटी के बीच बाहर निकाला जा रहा था। जहां वो भीड़ का शिकार हो गए। इस दौरान धनुष काफी धक्का-मुक्की के बीच से गुजरते हुए सिक्योरिटी के बीच अपनी कार तक पहुंचे। जिसके बाद सुपरस्टार धनुष का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। सामने आए इस वीडियो में धनुष भीड़ से बुरी तरह खुद को बचाते हुए आगे निकले हैं। यहां देखें सामने आया धनुष का लेटेस्ट वीडियो। Also Read - मकर संक्रांति पर यश ने उड़ाई पतंग, तो रश्मिका मंदाना ने किसके साथ मनाया जश्न?

रजनीकांत के साथ नहीं दिखे धनुष

इस इवेंट में सुपरस्टार धनुष ही नहीं, उनके पूर्व ससुर रजनीकांत को भी आमंत्रित किया गया था। यहां रजनीकांत भी पहुंचे थे। जिनकी तस्वीरें और वीडियोज दिन भर सोशल मीडिया पर छाए रहे। मगर सुपरस्टार धनुष इस दौरान उनके साथ नजर नहीं आए। बाद में धनुष का ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आया। इस वीडियो में कई लोग सुपरस्टार धनुष को पहचानते हुए भी नजर नहीं आए। एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में अब वायरल हुए इस वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'भगवान के दर में इतनी सिक्योरिटी और गरीब लोग बेचारे तमाशा देख रहे हैं।' तो वहीं, एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'सभी को एक समान मंदिर के सम्मान मिलना चाहिए।' तो एक ने कमेंट कर लिखा, 'ऐसा लगता है कि ये रांझणा 2 का सेट है और पुलिस उसे दोबारा ले जा रही है।' Also Read - श्रीराम मंदिर के उद्घाटन में हिस्सा लेंगे ये 11 फिल्मी सितारे, पीएम मोदी ने भेजा बुलावा

साउथ सिनेमा के ये सितारे आए नजर

बता दें कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन समारोह के दिन कई साउथ सितारे पहुंचे। यहां सुपरस्टार रजनीकांत और धनुष के अलावा कांतारा फिल्म स्टार और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी भी पहुंचे थे। वहीं, इस भव्य समारोह में चिरंजीवी और राम चरण ने भी हिस्सा लिया। सुपरस्टार चिरंजीवी इस दौरान अपनी पत्नी और बेटे राम चरण संग पहुंचे थे। वहीं, प्रभास और जूनियर एनटीआर इस भव्य समारोह का हिस्सा नहीं बन सके।