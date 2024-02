Lal Salaam Twitter Review: कॉलीवुड सुपरस्टार रजनीकांत की मूवी 'लाल सलाम' आखिरकार सिनेमाघर पहुंच गई। इस मूवी को मेकर्स ने आज के दिन ही जारी किया है। जिसके बाद सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'लाल सलाम' का क्रेज लोगों के सिर चढ़ता दिख रहा है। साउथ इंडिया में सुपरस्टार रजनीकांत की मूवी को देखने के लिए लोग सुबह के पहले शो में भी भारी संख्या में थियेटर पहुंचे। साथ ही सिनेमाघरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। जिसके बाद दर्शकों ने इस फिल्म का मजा लिया। दिलचस्प बात ये है कि थलाइवा रजनीकांत की मूवी दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरी है। लोग इस मूवी की रिलीज के बाद फिल्म को लेकर अपना उत्साह सोशल मीडिया पर बयां करते दिखे। सुपरस्टार रजनीकांत की इस मूवी को लोगों ने अभी से ही ब्लॉकबस्टर बता दिया। Also Read - Lal Salaam Trailer OUT: एक्शन-इमोशन से भरा है 'लाल सलाम' का ट्रेलर, रजनीकांत के स्टाइल ने फिर जीता दिल

'लाल सलाम' को दर्शकों ने दिए पूरे नंबर

एंटरटेनमेंट न्यूज में सामने आए इन रिव्यूज में एक इंटरनेट यूजर ने 'लाल सलाम' की तारीफ करते हुए लिखा, 'वन वर्ड रिव्यू लाल सलाम के लिए वाउ है। ऐश्वर्या रजनीकांत को सलाम है। साथ ही रजनीकांत और एआर रहमान को भी सलाम। क्या धांसू स्क्रीन प्रेजेंस है। गॉड ऑफ सिनेमा।' तो एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'लाल सलाम का क्लाइमैक्स जबरदस्त है। बेहद जरूरी मैसेज एक परफेक्ट एंडिंग के साथ। सुपरस्टार रजनीकांत ने इसे बेहतरीन तरीके से निभाया।' जबकि कई इंटरनेट यूजर्स इसे ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। यहां देखें सामने आए लोगों के ये कमेंट्स। Also Read - Lal Salaam: Rajinikanth ने बेटी ऐश्वर्या के लिए साइन किया चंद मिनट का रोल, खुशी से झूमे मेकर्स

#LalSalaam Climax stands tall & Heart-warming ♥️

Much needed message with a perfect ending?

Superstar #Rajinikanth just pulled off very well?? pic.twitter.com/foXqtTulxa — AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) February 9, 2024

Awesome Review Of #LalSalaam ? Everyone is Appreciate the Performance Of #Rajinikanth anna and loudly praise him. Blockbuster loading ???#LalSalaam #LalSalaamReview pic.twitter.com/BCZlWOo9v6 — AMIR ANSARI (@amirans934) February 9, 2024

????? #LalSalaam 2nd Half Screenpresence & Mass of Thalaivar @rajinikanth 53 Min MOIDEEN BHAI ✅ >>>>> Whole Movie Leo Dass ? pic.twitter.com/79rd4Opjnr — Dr.Aazim Kassi〽️ (@AazimKassim) February 9, 2024

रजनीकांत की बेटी ने बनाई है 'लाल सलाम'

जिन्हें जानकारी नहीं हैं उन्हें बता दें कि इस फिल्म की निर्देशक सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत हैं। तेलुगु सुपरस्टार धनुष की एक्स वाइफ ऐश्वर्या रजनीकांत ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। जिसे दर्शकों से पूरे नंबर मिले है। ऐश्वर्या रजनीकांत की इस मूवी को लायका कंपनी ने प्रोड्यूस किया है। जो इससे पहले सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्में 2.0 और रोबोट जैसी जबरदस्त फिल्में बना चुकी हैं। इस मूवी को फिलहाल सिर्फ तमिल भाषा में ही रिलीज किया गया है। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है। जिसमें रजनीकांत ने एक मेंटर का रोल निभाया है।