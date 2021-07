Liger: 'वो हिट है पिक्चर'... Vijay Deverakonda और Ananya Panday की जोड़ी पर बोले पापा Chunky Panday !! [EXCLUSIVE]

Chunky Panday on Vijay Deverakonda and Ananya Panday pairing in Liger: साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और अनन्या पांडे (Ananya Panday) ने पहली बार फिल्म लाइगर (Liger) के लिए हाथ मिलाया है। दर्शकों को इन दोनों की ये फ्रेश जोड़ी पहली बार इस फिल्म में दिखने वाली है। ये अनन्या पांडे और विजय देवरकोंडा की पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म है। यही वजह है कि फिल्म को लेकर दर्शकों में खासा बज है। इसलिए ही विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर से जुड़ी छोटी से छोटी बात मिनटों में वायरल होने लगती है। हाल ही में बॉलीवुड लाइफ ने लाइगर फिल्म एक्ट्रेस अनन्या पांडे के पिता चंकी पांडे (Chunky Panday) से एक्सक्लूसिवली बात की है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने इस फिल्म के कुछ रशेज देखे हैं और ये अनन्या पांडे के करियर की सबसे बड़ी कमर्शियल हिट फिल्म होने वाली है। Also Read - Top 5 South Gossips of the week: इस डायरेक्टर ने देख डाली Liger तो Rashmika Mandanna ने यूं चटाई Vijay Deverakonda को धूल

चंकी पांडे ने कहा, 'मैं लाइगर के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। मैं हमेशा अनन्या से कहता हूं कि ये उसके करियर की बहुत बड़ी हिट फिल्म होने वाली है। मैंने फिल्म के कुछ रशेज देखे हैं। मुझे कहना होगा कि ये लड़का विजय देवरकोंडा... बेहद गजब है। वो बहुत शानदार है, ओह माय गॉड... वो इतना गुड लुकिंग है, उसने इतना बेहतरीन काम किया है। वो ऑल राउंडर है। वो एक्शन करता है, डांस करता है, वो सबकुछ करता है। वो वाकई कमाल का लड़का है। और उसकी अनन्या की जोड़ी एकदम धांसू है। इसलिए मैं इस फिल्म लाइगर के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। वास्तव में, (रुककर सोचते हुए)... मुझे भी इस फिल्म में एक रोल करना चाहिए था। ... बल्कि मैं अभी भी इसके लिए ऑडिशन दूंगा। (हंसते हुए) वो हिट है पिक्चर।'

दिलचस्प बात ये है कि अभी कुछ ही दिनों पहले फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने भी विजय देवरकोंडा की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने एक लंबे ट्वीट के जरिए बताया था कि वो इस फिल्म को देख चुके हैं। जिसके बाद उन्होंने विजय देवरकोंडा को सुपरस्टार्स का भी बाप बता दिया था। राम गोपाल वर्मा ने कहा था कि उन्होंने पिछले 20 सालों में ऐसा स्टार नहीं देखा है। इसके साथ ही राम गोपाल वर्मा ने विजय देवरकोंडा को महेश बाबू, पवन कल्याण, रवि तेजा से कहीं बेहतर और टाइगर श्रॉफ से भी धाकड़ हीरो बता दिया था। Also Read - Vijay Deverakonda ने दी Mahesh Babu को कड़ी चुनौती, पावर लिस्ट 2021 में हासिल किया ये मुकाम