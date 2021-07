Liger First Review: Vijay Deverakonda का स्वैग देख छूटे रामगोपाल वर्मा के पसीने, बोले ‘पिछले 20 सालों में ऐसा....’

Liger First Review: विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) की पैन इंडिया फिल्म लाइगर (Liger) साल 2021 की मचअवेटिड फिल्मों में से एक है, जिसका इंतजार दर्शक बड़ी ही बेसब्री से कर रहे हैं। पुरी जगन्नाध के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को करण जौहर (Karan Johar) प्रेजेंट कर रहे हैं। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग पूरी हो चुकी है और इन दिनों इसके पोस्ट-प्रोडक्शन पर काम चल रहा है। पुरी जगन्नाध ने अपनी अपकमिंग फिल्म के रफकट डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Verma) को दिखाए हैं, जिन्होंने ट्वीट करके विजय देवरकोंडा की तारीफ की है। रामगोपाल वर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि उन्होंने पिछले 20 सालों में ऐसा सुपरस्टार नहीं देखा है। Also Read - Liger स्टार Vijay Deverakonda का ट्रांसफॉर्मेशन देख झूमे फैंस, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ अर्जुन रेड्डी स्टार का फोटोशूट

राम गोपाल वर्मा के ट्वीट के अनुसार, ‘मैंने करण जौहर और पुरी जगन्नाथ की लाइगर के कुछ सीन्स देखे हैं। टाइगर और लायन क्रॉसओवर से बढ़कर यह विजय देवरकोंडा का पवन कल्याण, महेश बाबू, रवि तेजा और टाइगर श्रॉफ क्रॉसओवर है। फिल्म लाइगर में देवरकोंडा का स्क्रीन प्रेजेंस देख मैं यही कह सकता हूं कि पिछले 20 सालों में मैंने ऐसा स्टार नहीं देखा है। पुरी जगन्नाथ को धन्यवाद कि उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई।’

Saw scenes of @KaranJohar presented #PuriJagan directed and @Charmmeofficial produced LIGER ..More than a CROSS between TIGER and LION @TheDeverakonda looks like a SUPER CROSS between @pawankalyan @urstrulyMahesh @RaviTeja_offl and @iTIGERSHROFF

The SCREEN PRESENCE of @TheDeverakonda in LIGER Is GREATER than any STAR i have seen in the last 2 DECADES..Thank you #PuriJagan and @Charmmeofficial for bringing it out ?

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) July 19, 2021