Rashmika Mandanna और Vijay Deverakonda की इस क्यूट तस्वीर ने मचाया तहलका, आपने देखा क्या?

Liger Star Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna's Gym Photo Goes Viral: रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और तेलुगु सुपरस्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) साउथ की हिट जोड़ियों में से एक हैं। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अब तक कई हिट फिल्में दे चुके हैं। फैंस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को साथ देखना पसंद करते हैं। दावा किया जाता है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कऊई बार इन दोनों के अफेयर की खबर सामने आ चुकी है। हालांकि अब तक भी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपने रिश्ते को लेकर किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है।

रश्मिका मंदाना तो विजय देवरकोंडा को अपना बेस्टफ्रेंड बताती हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा एक साथ जिम करते नजर आ रहे हैं। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की इन तस्वीरों ने एक बार फिर से अफेयर की खबरों को हवा दे दी है।

विजय देवरकोंडा के जिम की ये तस्वीरें रश्मिका मंदाना ने शेयर की है। इन तस्वीरों में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा एक साथ पोज देते नजर आ रहे हैं। वहीं एक तस्वीर में रश्मिका मंदाना मस्ती के पूरे मूड में दिख रही हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए रश्मिका मंदाना ने लिखा, जब लड़के सीरियस होकर पोज दे रहे हैं तो इस दौरान मस्ती करना तो बनता ही है।

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है। फैंस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को साथ देखकर खुशी के मारे झूमते नजर आ रहे हैं। बता दें रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने पहली बार फिल्म गीता गोविंदम में साथ काम किया था। फैंस को फिल्म में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की जोड़ी बहुत पसंद आई थी। ऐसे में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। जिसके बाद रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने फिल्म कॉमरेड में दोबारा साथ काम किया।