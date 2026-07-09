Bollywood में डेब्यू करते ही इस काम में जुटीं Jo Sharma, हिलने वाला है टॉप स्टार्स का सिंहासन? Exclusive

M4M Star Jo Sharma reacts on her debut in Bollywood: हाल ही में जो शर्मा ने फिल्म M4M के जरिए सिनेमा की दुनिया में कदम रखा है. फिल्म को मिले रिस्पॉन्स को देखकर जो शर्मा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है. चलिए जानते हैं कि जो शर्मा ने क्या कहा है.

M4M Star Jo Sharma

M4M Star Jo Sharma reacts on her debut in Bollywood: बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना हर किसी की बस की बात नहीं है. बहुत से लोग हैं जो हर साल इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए आते हैं. जो शर्मा का नाम भी उनमें से एक है. ये साल बॉलीवुड अदाकरा जो शर्मा (Jo Sharma) के लिए भी खास है, इस साल जो शर्मा ने फिल्म जगत में धमाकेदार एंट्री जो की है. हाल ही में जो शर्मा की डेब्यू फिल्म M4M ने फैंस के बीच दस्तक दी थी. फिल्म को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स ने M4M की इस हसीना का दिल खुश कर दिया है. यही वजह है कि अब जो शर्मा ने आगे की तैयारी शुरू कर दी है. जो शर्मा ने हाल ही में खुलासा किया है कि बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए वो क्या क्या करने वाली हैं. बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए जो शर्मा ने कहा, मैं यूएसए से यहां फिल्म में काम करने के लिए आई हूं. M4M एक मर्डर मिस्ट्री है जिसके जरिए मैं डेब्यू कर रही हूं. ये फिल्म 5 भाषाओं में रिलीज होनी है.

जो शर्मा ने किया बड़ा खुलासा

जो शर्मा ने आगे कहा, इस फिल्म को Mohan Vadlapatla garu ने डायरेक्ट किया है. मैं राधा का किरदार फिल्म में निभा रही हूं जो कि एक क्राइम जर्नलिस्ट है. मैंने अमेरिका में रहकर थिएटर किया है. वहां पर मेरी खुद की थिएटर कंपनी चल रही है. मैंने तीन साल तक एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है. मैं M4M की कोराइटर भी हूं. फिल्म में मेरा किरदार मजेदार है. रिलीज से पहले ही हमारी फिल्म को 15 इंटरनेशनल अवॉर्ड मिल चुके हैं. ये मजेदार है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा काम इतना पसंद किया जाएगा. मुझे न्यू यॉर्क में बेस्ट अदाकारा का अवॉर्ड मिला है.

जो शर्मा ने कर रखी है ये तैयारी

लॉस एंजेलिस, लंदन हर जगह मेरे काम को प्यार मिल रहा है. कांस में भी मेरी फिल्म का प्रीमियर हो चुका है. लोग खड़े होकर फिल्म के लिए तालियां बजा रहे थे. एक तेलुगू फिल्म को इतना प्यार मिलते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई. मैं अब बॉलीवुड मे अपनी जगह बनाना चाहूंगी. मैं बॉलीवुड में ब्यूटी विद ब्रेन की तरह काम करना चाहती हूं. मैं चाहती हूं कि लोग सालों साल मेरे काम को याद रखें. अभी तो बॉलीवुड में शुरुआत है. आगे चलकर और भी मेहनत करनी है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…